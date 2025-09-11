Mercedes-Benz презентував електрокар зі штучним інтелектом та 3D-навігацією

На конференції IAA Mobility у Мюнхені було представлено Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC з EQ Technology, який має запас ходу до 713 км і заявлене середнє енергоспоживання 14,9–18,8 кВт·год/100 км при 0 г/км CO₂. Також на виставці компанія показала повністю електричний CLA, який дебютував у світі на початку цього року.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію ComputerWeekly.com.

Обидві лінійки оснащені "просунутим" цифровим кокпітом і підключенням, вдосконаленим завдяки рішенням Qualcomm Technologies Snapdragon Digital Chassis — базовій платформі для програмно-орієнтованих автомобілів (SDV).

Автовиробник і техногігант заявили, що їхня співпраця відображає цифрову трансформацію автопрому й підтверджує спільне прагнення створювати "безшовно" підключені й інтелектуальні системи, що стимулюють інновації в нинішніх і майбутніх поколіннях Mercedes-Benz у рамках бачення мобільності майбутнього.

Фото з сайту mercedes-benz.co.uk

Співпраця спирається на тривале партнерство, яке охоплює кілька поколінь рішень Snapdragon Digital Chassis. У центрі — інтеграція Snapdragon Cockpit Platform та Snapdragon Auto 5G Modem-RF у систему Mercedes-Benz User Experience (MBUX). За словами компаній, ці платформи створені для забезпечення масштабованих цифрових функцій, що підвищують гнучкість, персоналізацію, зручність і безперервні інновації протягом усього життєвого циклу автомобіля.

Фото з сайту mercedes-benz.co.uk

"У Mercedes-Benz ми прагнемо створювати цифровий досвід, який буде настільки ж інтелектуальним, наскільки й інтуїтивним, — зазначив директор з програмного забезпечення Magnus Östberg. — Інтеграція Snapdragon Cockpit Platform як ключового елемента нашої власної операційної системи MB.OS дозволяє нам пропонувати клієнтам повністю підключений, високопродуктивний досвід у салоні наших новітніх автомобілів".

Серед цифрових можливостей — занурювальний кокпіт, що перетворює нові Mercedes-Benz на мультимедійний центр на колесах із підтримкою кількох високоякісних дисплеїв, фотореалістичних інтерфейсів, 3D-навігації з доповненою реальністю та геймінгу. Технології обробки аудіо від Qualcomm Technologies забезпечують основу для функцій — від голосової взаємодії на основі ШІ до динамічних звукових ландшафтів і просторового звучання Dolby Atmos.

Цифровий кокпіт використовує штучний інтелект, щоб вивчати й адаптуватися до вподобань користувача, пропонуючи проактивні, контекстуальні рекомендації та природну взаємодію без рук. Вбудоване підключення дозволяє швидко й надійно обмінюватися даними між автомобілем і хмарою в реальному часі, забезпечуючи персоналізований досвід, що підвищує комфорт, безпеку та зручність. Snapdragon Auto Connectivity Platforms підтримують безпечне високошвидкісне 5G, Wi-Fi, Bluetooth та глобальні супутникові навігаційні системи (GNSS).

Фото з сайту mercedes-benz.co.uk

"Наша багаторічна співпраця з Mercedes-Benz відображає зростаючий вплив Qualcomm в автомобільній галузі та спільне прагнення до інновацій, — сказав Nakul Duggal, генеральний менеджер з автомобільних і промислових рішень та вбудованого інтернету речей у Qualcomm Technologies. — Разом ми вдосконалюємо досвід у салоні завдяки масштабованим високопродуктивним платформам і впроваджуємо можливості на основі ШІ у моделі CLA та GLC. У міру того, як Mercedes-Benz прискорює свою стратегію електрифікації та цифровізації, ми сподіваємося й надалі працювати разом, щоб пропонувати розумніші, безпечніші та більш персоналізовані рішення мобільності, які відповідають майбутньому водіння".