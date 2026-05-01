Местные бюджеты получили более 349 тыс. грн: "Укртрансбезопасность" выдала 105 новых лицензий

"Укртрансбезопасность" за неделю выдала 105 новых лицензий перевозчикам, работающим на внутренних и международных маршрутах. Одновременно это обеспечило дополнительные поступления в местные бюджеты — 349 440 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укртрансбезопасность".

Наибольшая активность в выдаче лицензий зафиксирована в нескольких регионах. Среди лидеров оказались Львовская область, город Киев и Днепропетровская область, где перевозчики активнее всего выходили на рынок.

Структура новых лицензий демонстрирует доминирование грузоперевозок, однако существенно возрастает и сегмент пассажирских услуг.

Основные направления деятельности новых перевозчиков:

международные перевозки грузов - 54 лицензии;

внутренние перевозки пассажиров на заказ - 35;

перевозка пассажиров на такси - 20.

В то же время, регулятор в течение недели полностью аннулировал три лицензии, что свидетельствует о продолжении контроля за качеством работы участников рынка.

Увеличение количества лицензиатов и поступлений в местные бюджеты сигнализирует о постепенном возобновлении рынка перевозок и активизации бизнеса даже в условиях военной экономики.

Добавим, "Укртрансбезопасность" за прошедшую неделю выдала 63 новые лицензии перевозчикам на осуществление внутренних и международных перевозок.