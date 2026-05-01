Місцеві бюджети отримали понад 349 тис. грн: "Укртрансбезпека" видала 105 нових ліцензій

сідлові тягачі
Ринок перевезень зростає / Depositphotos

"Укртрансбезпека" за тиждень видала 105 нових ліцензій перевізникам, що працюватимуть на внутрішніх та міжнародних маршрутах. Одночасно це забезпечило додаткові надходження до місцевих бюджетів — загалом 349 440 грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укртрансбезпека".

Найбільшу активність у видачі ліцензій зафіксовано в кількох регіонах. Серед лідерів опинилися Львівська область, місто Київ та Дніпропетровська область, де перевізники найактивніше виходили на ринок.

Структура нових ліцензій демонструє домінування вантажних перевезень, однак суттєво зростає і сегмент пасажирських послуг.

Основні напрямки діяльності нових перевізників:

  • міжнародні перевезення вантажів — 54 ліцензії;
  • внутрішні перевезення пасажирів на замовлення — 35;
  • перевезення пасажирів на таксі — 20.

Водночас регулятор протягом тижня повністю анулював три ліцензії, що свідчить про продовження контролю за якістю роботи учасників ринку.

Збільшення кількості ліцензіатів і надходжень до місцевих бюджетів сигналізує про поступове відновлення ринку перевезень та активізацію бізнесу навіть в умовах воєнної економіки.

Додамо, “Укртрансбезпека” за минулий тиждень видала 63 нові ліцензії перевізникам на здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень.

Автор:
Тетяна Гойденко