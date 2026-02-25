Запланована подія 2

"Метинвест" Ахметова направил 10,1 млрд грн в поддержку ВСУ и украинцев

метинвест
С 2022 года компания направила в бюджеты всех уровней около 74 млрд грн / "Метинвест"

За четыре года полномасштабной войны группа "Метинвест" направила в поддержку государства и граждан 10,1 млрд грн, из которых 7,3 млрд грн — на нужды Сил обороны в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

Об этом Delo.ua сообщила пресс-служба "Метинвеста" в комментарии к спецпроекту "4 года большой войны – 4 урока выдержки".

В пресс-службе рассказали, что помощь охватила более 1,1 млн украинцев. Для армии было налажено системное производство и снабжение инженерных и защитных конструкций. В частности, военным передано 900 подземных укрытий "крыивка", на их базе созданы командные пункты и построены два подземных госпиталя вблизи линии фронта. Первый из них спас около 4 тыс. раненых.

Фото 2 — "Метинвест" Ахметова направил 10,1 млрд грн в поддержку ВСУ и украинцев
Военным передано 900 подземных укрытий "крыивка". Фото: "Метинвест"

"Компания также производит защитные экраны для бронетехники (передано 309 единиц), противоминные тралы (31 ед.), присоединяется к строительству фортификаций  на Донецком и Запорожском направлениях обустроено более 200 км оборонных линий",  отметили в "Метинвесте".

Среди передаваемой техники и оборудования:

  • более 8,3 тыс. разведывательных дронов;
  • 2088 тепловизоров и оптических приборов;
  • 875 единиц коммуникационного оборудования;
  • 765 систем резервного питания;
  • 795 автомобилей;
  • 1,55 млн литров горючего.

Кроме того, армии передано 31655 аптечек и турникетов, а на развитие тактической медицины направлено почти 26 млн грн.

Для гражданского населения совместно с Фондом Рината Ахметова реализуется гуманитарный проект "Спасаем жизнь", в рамках которого помощь получили около 516 тыс. мирных жителей. В Украину доставлено около 4,2 тыс. тонн продуктов и товаров первой потребности, больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн.

Отдельно компания поддерживает мобилизованных работников и ветеранов, обеспечивая программы реабилитации и адаптации, а также инвестирует в укрытие и безопасность на предприятиях.

Несмотря на потерю активов в Мариуполе и Авдеевке, "Метинвест" продолжает работу на других производственных площадках и остается одним из крупнейших налогоплательщиков: с 2022 года компания направила в бюджеты всех уровней около 74 млрд грн.

Напомним, группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2025 году уплатила 18,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.

Автор:
Майя Калына