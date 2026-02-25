"Метінвест" Ахметова спрямував 10,1 млрд грн на підтримку ЗСУ і українців

За чотири роки повномасштабної війни група "Метінвест" спрямувала на підтримку держави та громадян 10,1 млрд грн, із яких 7,3 млрд грн – на потреби Сил оборони в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

Про це Delo.ua повідомили у пресслужбі "Метінвесту" в коментарі до спецпроєкту "4 роки великої війни – 4 уроки витримки".

У пресслужбі розповіли, що допомога охопила понад 1,1 млн українців. Для армії було налагоджено системне виробництво та постачання інженерних і захисних конструкцій. Зокрема, військовим передано 900 підземних укриттів "криївка", на їхній базі створено командні пункти та збудовано два підземні шпиталі поблизу лінії фронту. Перший із них врятував близько 4 тис. поранених.

Військовим передано 900 підземних укриттів "криївка". Фото: "Метінвест"

"Компанія також виготовляє захисні екрани для бронетехніки (передано 309 одиниць), протимінні трали (31 од.), долучається до будівництва фортифікацій – на Донецькому та Запорізькому напрямках облаштовано понад 200 км оборонних ліній", – наголосили в "Метінвесті".

Серед переданої техніки та обладнання:

понад 8,3 тис. розвідувальних дронів;

2 088 тепловізорів та оптичних приладів;

875 одиниць комунікаційного обладнання;

765 систем резервного живлення;

795 автомобілів;

1,55 млн літрів пального.

Крім того, армії передано 31 655 аптечок і турнікетів, а на розвиток тактичної медицини спрямовано майже 26 млн грн.

Для цивільного населення спільно з Фондом Ріната Ахметова реалізується гуманітарний проєкт "Рятуємо життя", у межах якого допомогу отримали близько 516 тис. мирних жителів. В Україну доставлено близько 4,2 тис. тонн продуктів і товарів першої потреби, лікарні забезпечено медикаментами та обладнанням на 9,5 млн грн.

Окремо компанія підтримує мобілізованих працівників і ветеранів, забезпечуючи програми реабілітації та адаптації, а також інвестує в укриття й безпеку на підприємствах.

Попри втрату активів у Маріуполі та Авдіївці, "Метінвест" продовжує роботу на інших виробничих майданчиках та залишається одним із найбільших платників податків: із 2022 року компанія спрямувала до бюджетів усіх рівнів близько 74 млрд грн.

Нагадаємо, група "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2025 році сплатила 18,7 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.