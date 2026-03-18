Международные кластеры и расширение сотрудничества: нацпроект "Пліч-о-пліч" переходит на новый этап

Национальный проект "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади" переходит на новый этап развития, предусматривающий создание межрегиональных кластеров и расширение международного сотрудничества.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

За время реализации инициатива уже объединила более 1100 партнерств между украинскими общинами для совместного возобновления и решения вызовов безопасности. Такое сотрудничество позволяет регионам обмениваться опытом и совместно находить решения по актуальным вызовам восстановления.

Комментируя результаты проекта, заместитель министра Алексей Рябыкин отметил: "Проект "Пліч-о-пліч" уже доказал свою эффективность. Следующий этап предусматривает усиление партнерств, более системное взаимодействие между общинами и развитие международной составляющей".

В 2026 году инициатива внедряет кластерный подход. Это предполагает объединение нескольких общин-партнеров в группы для реализации масштабных проектов и привлечение более широкого перечня источников финансирования.

Координатор проекта Александр Ваховский пояснил, что такой формат повысит инвестиционную привлекательность местных инициатив. Для поддержки этих процессов Министерство планирует запустить специальную программу финансирования кластерных проектов.

Важным направлением развития становится международная составляющая. Недавно пять украинских общин подписали меморандум о сотрудничестве с польским городом Грибов, что положило начало формату взаимодействия одного европейского города с несколькими украинскими регионами одновременно.

Кроме того, начата подготовка к конференции Ukraine Recovery Conference в Гданьске, где ожидается участие около 500 представителей общин. Для стратегического управления проектом будет создан Координационный совет, в состав которого войдут представители министерства, профильных ассоциаций и областей.

