Восстановление, энергостойкость и евроинтеграция: прифронтовые общины и муниципалитеты Литвы усилили сотрудничество

Украинские прифронтовые общины и муниципалитеты Литвы договорились о партнерстве в сфере европейской интеграции и обновления.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Ассоциации прифронтовых городов и общин.

Соответствующий Меморандум о сотрудничестве 11 февраля подписали глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, городской голова Харькова Игорь Терехов и мэр муниципалитета Плунге, президент Ассоциации органов местного самоуправления Литвы Аудрюс Клишонис.

Документ предусматривает координацию действий на муниципальном уровне по интеграции украинских общин в европейские практики управления, а также совместную работу над программами восстановления.

В ходе встречи стороны обсудили уже реализуемые инициативы сотрудничества и определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, среди которых – восстановление инфраструктуры, повышение энергетической устойчивости, модернизация городских сервисов и долгосрочное развитие общин после завершения войны.

Терехов поблагодарил литовские муниципалитеты за поддержку Украины, в частности, за предоставление обогревателей и генераторов в период энергетических атак.

"Мы готовы работать над европейской интеграцией на муниципальном уровне, координировать программу восстановления наших общин", - подчеркнул он, добавив, что украинская сторона готова делиться своим опытом по укреплению устойчивости и жизнедеятельности общин в кризисных условиях.

Меморандум подписан 11 февраля. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин

В свою очередь Клишонис подтвердил готовность литовских муниципалитетов к дальнейшему сотрудничеству и отметил солидарность с украинскими городами. Он также отметил, что украинский опыт, полученный в такой кризисной ситуации, будет полезен всем европейским муниципалитетам.

Напомним, Ассоциация прифронтовых городов и общин определила приоритеты работы на 2026 год. Среди них – безопасность людей и защита критической инфраструктуры, энергетическая устойчивость, доступ к медицине и реабилитации, поддержка внутри перемещенных лиц, сохранение человеческого потенциала и поддержка малого и среднего предпринимательства.