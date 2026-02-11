Відновлення, енергостійкість та євроінтеграція: прифронтові громади та муніципалітети Литви посилили співпрацю

Українські прифронтові громади та муніципалітети Литви домовилися про партнерство у сфері європейської інтеграції та відновлення.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Асоціації прифронтових міст і громад.

Відповідний Меморандум про співпрацю 11 лютого підписали голова Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Харкова Ігор Терехов та мер муніципалітету Плунге, президент Асоціації органів місцевого самоврядування Литви Аудрюс Клішоніс.

Документ передбачає координацію дій на муніципальному рівні щодо інтеграції українських громад до європейських практик управління, а також спільну роботу над програмами відбудови.

Під час зустрічі сторони обговорили вже реалізовані ініціативи співпраці та визначили пріоритетні напрями подальшої взаємодії, серед яких – відновлення інфраструктури, підвищення енергетичної стійкості, модернізація міських сервісів і довгостроковий розвиток громад після завершення війни.

Терехов подякував литовським муніципалітетам за підтримку України, зокрема за надання обігрівачів і генераторів у період енергетичних атак.

"Ми готові працювати над європейською інтеграцією на муніципальному рівні, координувати програму відновлення наших громад", – наголосив він, додавши, що українська сторона готова ділитися своїм досвідом зі зміцнення стійкості та забезпечення життєдіяльності громад у кризових умовах.

Меморандум підписано 11 лютого. Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

Своєю чергою Клішоніс підтвердив готовність литовських муніципалітетів до подальшої співпраці та наголосив на солідарності з українськими містами. Він також зазначив, що український досвід, здобутий у такій кризовій ситуації, буде корисний для всіх європейських муніципалітетів.

Нагадаємо, Асоціація прифронтових міст та громад визначила пріоритети роботи на 2026 рік. Серед них – безпека людей та захист критичної інфраструктури, енергетична стійкість, доступ до медицини та реабілітації, підтримка внутрішньо переміщених осіб, збереження людського потенціалу та підтримка малого та середнього підприємництва.