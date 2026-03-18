Міжнародні кластери та розширення співпраці: нацпроєкт "Пліч-о-пліч" переходить на новий етап

Національний проєкт "Пліч-о-пліч: Згуртовані громади" переходить на новий етап розвитку, що передбачає створення міжрегіональних кластерів та розширення міжнародної співпраці.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

За час реалізації ініціатива вже об’єднала понад 1 100 партнерств між українськими громадами для спільного відновлення та вирішення безпекових викликів. Така співпраця дозволяє регіонам обмінюватися досвідом та спільно знаходити рішення для актуальних викликів відновлення.

Коментуючи результати проєкту, заступник міністра Олексій Рябикін зазначив: "Проєкт "Пліч-о-пліч" уже довів свою ефективність. Наступний етап передбачає посилення партнерств, більш системну взаємодію між громадами та розвиток міжнародної складової".

У 2026 році ініціатива запроваджує кластерний підхід. Це передбачає об’єднання кількох громад-партнерів у групи для реалізації масштабних проєктів та залучення ширшого переліку джерел фінансування.

Координатор проєкту Олександр Ваховський пояснив, що такий формат підвищить інвестиційну привабливість місцевих ініціатив. Для підтримки цих процесів Міністерство планує запустити спеціальну державну програму фінансування кластерних проєктів.

Важливим напрямом розвитку стає міжнародна складова. Нещодавно п’ять українських громад підписали меморандум про співпрацю з польським містом Грибів, що започаткувало формат взаємодії одного європейського міста з кількома українськими регіонами одночасно.

Крім того, розпочато підготовку до конференції Ukraine Recovery Conference у Гданську, де очікується участь близько 500 представників громад. Для стратегічного управління проєктом буде створено Координаційну раду, до складу якої увійдуть представники міністерства, профільних асоціацій та областей.

