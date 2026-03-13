- Категория
Минфин утвердил новые формы заявлений для предприятий, использующих этиловый спирт
Министерство финансов Украины утвердило новые формы заявлений для субъектов хозяйствования, использующих этиловый спирт для производства продукции химического и технического назначения, парфюмерно-косметической продукции и уксуса из пищевого сырья.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
Согласно статье 229 Налогового кодекса Украины, акцизный налог по ставке 0 гривен за 1 литр 100-процентного спирта применяется, в частности, к:
- спирта этилового денатурированного для производства продукции химического и технического назначения (согласно перечню Кабинета Министров Украины);
- спирта этилового неденатурированного для производства уксуса из пищевого сырья;
- спирта этилового, денатурированного для производства парфюмерно-косметической продукции.
Для контроля за целевым использованием спирта Государственная налоговая служба ведет Электронный реестр субъектов хозяйствования, использующих этиловый спирт в указанных производствах.
Для включения в Реестр, внесения изменений или исключения из него предприятия должны подать соответствующее заявление в ГНС в бумажной или электронной форме.
Минфин утвердил:
- форму заявления о включении в Электронный реестр;
- форму заявления об изменении сведений или исключении из Электронного реестра;
- порядок заполнения таких заявлений;
- форму извлечения из Электронного реестра.
Электронные формы заявлений будут размещены на вебпортале ГНС в разделе Реестр электронных форм налоговых документов (Главная → Электронная отчетность → Налогоплательщикам об электронной отчетности → Информационно-аналитическое обеспечение → Реестр электронных форм налоговых документов).
Напомним, в Украине создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-акциз". Официальный запуск намечен на 2026 год.