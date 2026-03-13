Минфин утвердил новые формы заявлений для предприятий, использующих этиловый спирт

Министерство финансов Украины утвердило новые формы заявлений для субъектов хозяйствования, использующих этиловый спирт для производства продукции химического и технического назначения, парфюмерно-косметической продукции и уксуса из пищевого сырья.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Согласно статье 229 Налогового кодекса Украины, акцизный налог по ставке 0 гривен за 1 литр 100-процентного спирта применяется, в частности, к:

спирта этилового денатурированного для производства продукции химического и технического назначения (согласно перечню Кабинета Министров Украины);

спирта этилового неденатурированного для производства уксуса из пищевого сырья;

спирта этилового, денатурированного для производства парфюмерно-косметической продукции.

Для контроля за целевым использованием спирта Государственная налоговая служба ведет Электронный реестр субъектов хозяйствования, использующих этиловый спирт в указанных производствах.

Для включения в Реестр, внесения изменений или исключения из него предприятия должны подать соответствующее заявление в ГНС в бумажной или электронной форме.

Минфин утвердил:

форму заявления о включении в Электронный реестр;

форму заявления об изменении сведений или исключении из Электронного реестра;

порядок заполнения таких заявлений;

форму извлечения из Электронного реестра.

Электронные формы заявлений будут размещены на вебпортале ГНС в разделе Реестр электронных форм налоговых документов (Главная → Электронная отчетность → Налогоплательщикам об электронной отчетности → Информационно-аналитическое обеспечение → Реестр электронных форм налоговых документов).

Напомним, в Украине создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-акциз". Официальный запуск намечен на 2026 год.