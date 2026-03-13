Мінфін затвердив нові форми заяв для підприємств, що використовують етиловий спирт

Міністерство фінансів України затвердило нові форми заяв для суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції та оцту з харчової сировини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Відповідно до статті 229 Податкового кодексу України, акцизний податок за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту застосовується, зокрема, до:

спирту етилового денатурованого для виробництва продукції хімічного і технічного призначення (згідно з переліком Кабінету Міністрів України);

спирту етилового неденатурованого для виробництва оцту з харчової сировини;

спирту етилового денатурованого для виробництва парфумерно-косметичної продукції.

Для контролю за цільовим використанням спирту Державна податкова служба веде Електронний реєстр суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий у зазначених виробництвах.

Для включення до Реєстру, внесення змін або виключення з нього суб’єкти господарювання повинні подати відповідну заяву до ДПС у паперовій або електронній формі.

Мінфін затвердив:

форму заяви про включення до Електронного реєстру;

форму заяви про зміну відомостей або виключення з Електронного реєстру;

порядок заповнення таких заяв;

форму витягу з Електронного реєстру.

Електронні форми заяв будуть розміщені на вебпорталі ДПС у розділі Реєстр електронних форм податкових документів (Головна → Електронна звітність → Платникам податків про електронну звітність → Інформаційно-аналітичне забезпечення → Реєстр електронних форм податкових документів).

Нагадаємо, в Україністворюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Офіційний запуск заплановано на 2026 рік.