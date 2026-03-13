- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Мінфін затвердив нові форми заяв для підприємств, що використовують етиловий спирт
Міністерство фінансів України затвердило нові форми заяв для суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції та оцту з харчової сировини.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.
Відповідно до статті 229 Податкового кодексу України, акцизний податок за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту застосовується, зокрема, до:
- спирту етилового денатурованого для виробництва продукції хімічного і технічного призначення (згідно з переліком Кабінету Міністрів України);
- спирту етилового неденатурованого для виробництва оцту з харчової сировини;
- спирту етилового денатурованого для виробництва парфумерно-косметичної продукції.
Для контролю за цільовим використанням спирту Державна податкова служба веде Електронний реєстр суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий у зазначених виробництвах.
Для включення до Реєстру, внесення змін або виключення з нього суб’єкти господарювання повинні подати відповідну заяву до ДПС у паперовій або електронній формі.
Мінфін затвердив:
- форму заяви про включення до Електронного реєстру;
- форму заяви про зміну відомостей або виключення з Електронного реєстру;
- порядок заповнення таких заяв;
- форму витягу з Електронного реєстру.
Електронні форми заяв будуть розміщені на вебпорталі ДПС у розділі Реєстр електронних форм податкових документів (Головна → Електронна звітність → Платникам податків про електронну звітність → Інформаційно-аналітичне забезпечення → Реєстр електронних форм податкових документів).
Нагадаємо, в Україністворюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Офіційний запуск заплановано на 2026 рік.