Минобороны анонсировало ИТ-вертикаль в ВСУ: в армии появятся цифровые офицеры

В Вооруженных силах планируется внедрять IT-вертикаль и добавлять позицию CDTO (Chief Digital Transformation Officer — руководитель цифровой трансформации, ред.). В армии могут появиться цифровые офицеры и команды. Это будет вертикаль, которая поможет быстро внедрять IT-решения и иметь обратную связь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию DOU.

"Хотим, чтобы в подразделениях, бригадах, корпусах появились цифровые офицеры и цифровые команды. Планируем, что цифровой офицер "дойдет" и до батальона… Цифровые команды будут сообщать, какие продукты работают, а какие нет. Эта вертикаль должна обеспечить и разумную постановку задач для развития систем в будущем", - отметила заместитель министра обороны по цифровизации Оксана Ферчук на совместной презентации Минцифры, Минобороны и Brave1.

По ее словам, цель реформы - внедрить ИТ-экспертизу во все подразделения Министерства обороны, Генштаба и ВСУ. Это позволит военным специалистам выступать заказчиками, формулировать технические задачи и развивать системы, непосредственно используемые на передовой. В настоящее время, несмотря на существование десятков ИТ-команд, недостаточно экспертизы со стороны заказчика для управления этими решениями.

Ключевые детали реформы

Цифровые должности будут доступны как действующим военнослужащим, так и мобилизованным или привлеченным по контракту гражданским ИТ-специалистам.

Хотя деталей по зарплатам еще нет, Ферчук отметила, что оплата труда будет соответствовать общегосударственным нормам для военнослужащих. Уровень тыловой службы зависит от места назначения (батальон, командование или корпус).

Для синхронизации работы и избегания дублирования усилий создается Цифровой комитет, состоящий из ИТ-специалистов, занимающихся архитектурой, продуктами и нормативно-правовыми изменениями.

"В армии работают тысячи профессиональных айтовцев, и все что-то пишут. Так что мы хотим соединить это все единственной дорожной картой, дать цифровую вертикаль, чтобы вся информация шла снизу вверх к нам, а потом сверху вниз с определенными приоритетами. Это поможет ускорить цифровизацию", - добавила она.

Реформу планируется утвердить до конца 2025 года путем внутренних нормативных актов. Это системное изменение, которое поможет масштабировать цифровизацию в армии и совместить тысячи профессиональных ИТ-специалистов в единую систему. Также в планах до конца года запустить сервис "Е-ТЦК".

