Минобороны усиливает контроль качества топлива и смазочных масел для техники ВСУ

Минобороны усиливает контроль за качеством горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые используют Вооруженные силы Украины. Благодаря этому повышен уровень безопасности и надежности техники на фронте.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, с начала войны количество испытаний ГСМ для ВСУ возросло более чем в 3.5 раза. В 2022 году было проверено 1 500 образцов, в 2023-м — 4 000, а в 2024-м этот показатель превысил 5 000.

По словам заместителя министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, контроль качества горюче-смазочных материалов – это непосредственно вопрос боеспособности нашей армии.

"Мы не можем допустить, чтобы из-за некачественного топлива или смазки выходила из строя техника или срывались боевые задачи", — подчеркнул он.

Проверки осуществляются в разветвленной лаборатории ГСМ Центрального управления контроля качества (ЦУКЯ), которая координирует весь процесс контроля. Лаборатория оснащена современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом. Производственные процессы постоянно автоматизируются, что ускоряет лабораторные испытания и минимизирует влияние человеческого фактора на их результаты.

В настоящее время продолжается создание отдельного учебного подразделения, которое будет готовить специалистов по направлению "Контроль качества горюче-смазочных материалов". Кроме того, разрабатываются методические рекомендации по химмотологии, проводятся научно-исследовательские работы по применению ГСМ на военной технике.

Одним из приоритетов Минобороны в закупках для нужд ВСУ всегда остается качество. Благодаря усилению контроля качества, некачественное топливо не используется на военной технике.

Напомним, в первом квартале 2025 года Минобороны выделило почти 12,3 млрд грн для оснащения боевых бригад.