Минюст подал иск о взыскании имущества эксдепутата Партии регионов в доход государства

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкции к бывшему депутату Харьковского городского совета от Партии регионов Константину Кеворкяну.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минюст.

Как сообщили в ведомстве, иск подан 30 сентября 2025 года на основании пункта 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

Кеворкян, кроме депутатской деятельности в прошлом, сейчас колумнист российского пропагандистского издания "Украина.ру", руководитель его Telegram-каналов и автор ряда антиукраинских книг.

В своих публикациях он распространяет тезисы кремлевской пропаганды, оправдывающие агрессию РФ против Украины и оккупацию ее территорий, отрицающие право украинцев на самоопределение и отождествляющие украинский патриотизм с "нацизмом".

Также в открытом доступе на YouTube есть интервью с Кеворкяном, где он транслирует антиукраинские месседжи.

Минюст просит суд взыскать в доход государства имущество, находящееся в прямом и косвенном владении Кеворкяна, в частности:

  • 5 объектов недвижимости;
  • 2 автомобиля;
  • имущественные права на 2 торговые марки;
  • свыше 26 тыс. грн. денежных средств;
  • корпоративные права в ряде предприятий, среди которых ООО "Первостоличное" (15%), ООО "Отдел продаж "ХК" (60%), ООО "Издательский дом "ХК" (60%), ООО "Харпол" (30%), ООО "Издательство ХК" (100%) и ООО "Главное издательство Х."

В Министерстве юстиции отмечают, что применение санкций в отношении Кеворкяна является еще одним шагом в борьбе с российской пропагандой и ее агентами в Украине.

Также Минюст подал в Высший антикоррупционный суд иск к российскому бизнесмену Сергею Кабаргину. В рамках иска Минюст просит взыскать в доход государства 52,7% акций АО Кировоградское рудоуправление.

Автор:
Татьяна Гойденко