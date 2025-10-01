- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Мін’юст подав позов про стягнення майна ексдепутата Партії регіонів у дохід держави
Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкції до колишнього депутата Харківської міської ради від Партії регіонів Костянтина Кеворкяна.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мін’юст.
Як повідомили у відомстві, позов подано 30 вересня 2025 року на підставі пункту 1-1 частини 1 статті 4 закону України "Про санкції".
Кеворкян, окрім депутатської діяльності в минулому, нині є колумністом російського пропагандистського видання "Украина.ру", керівником його Telegram-каналів та автором низки антиукраїнських книг.
У своїх публікаціях він поширює тези кремлівської пропаганди, які виправдовують агресію РФ проти України та окупацію її територій, заперечують право українців на самовизначення й ототожнюють український патріотизм із "нацизмом".
Також у відкритому доступі на YouTube є інтерв’ю з Кеворкяном, де він транслює антиукраїнські меседжі.
Мін’юст просить суд стягнути в дохід держави майно, яке перебуває у прямому та опосередкованому володінні Кеворкяна, зокрема:
- 5 об’єктів нерухомості;
- 2 автомобілі;
- майнові права на 2 торговельні марки;
- понад 26 тис. грн грошових коштів;
- корпоративні права в низці підприємств, серед яких ТОВ "Першостоличне" (15%), ТОВ "Відділ продаж "ХК" (60%), ТОВ "Видавничий дім "ХК" (60%), ТОВ "Харпол" (30%), ТОВ "Видавництво ХК" (100%) та ТОВ "Головне видавництво ХК" (60%).
У Міністерстві юстиції наголошують, що застосування санкцій до Кеворкяна є ще одним кроком у боротьбі з російською пропагандою та її агентами в Україні.
Також Мін’юст подав до Вищого антикорупційного суду позов до російського бізнесмена Сергія Кабаргіна. У межах позову Мін’юст просить стягнути в дохід держави 52,7% акцій АТ “Кіровоградське рудоуправління”.