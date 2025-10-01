Запланована подія 2

Мін’юст подав позов про стягнення майна ексдепутата Партії регіонів у дохід держави

судовий молоток
Мін’юст вимагає конфіскації майна ексдепутата Партії регіонів Костянтина Кеворкяна / Depositphotos

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкції до колишнього депутата Харківської міської ради від Партії регіонів Костянтина Кеворкяна.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мін’юст.

Як повідомили у відомстві, позов подано 30 вересня 2025 року на підставі пункту 1-1 частини 1 статті 4 закону України "Про санкції".

Кеворкян, окрім депутатської діяльності в минулому, нині є колумністом російського пропагандистського видання "Украина.ру", керівником його Telegram-каналів та автором низки антиукраїнських книг.

У своїх публікаціях він поширює тези кремлівської пропаганди, які виправдовують агресію РФ проти України та окупацію її територій, заперечують право українців на самовизначення й ототожнюють український патріотизм із "нацизмом".

Також у відкритому доступі на YouTube є інтерв’ю з Кеворкяном, де він транслює антиукраїнські меседжі.

Мін’юст просить суд стягнути в дохід держави майно, яке перебуває у прямому та опосередкованому володінні Кеворкяна, зокрема:

  • 5 об’єктів нерухомості;
  • 2 автомобілі;
  • майнові права на 2 торговельні марки;
  • понад 26 тис. грн грошових коштів;
  • корпоративні права в низці підприємств, серед яких ТОВ "Першостоличне" (15%), ТОВ "Відділ продаж "ХК" (60%), ТОВ "Видавничий дім "ХК" (60%), ТОВ "Харпол" (30%), ТОВ "Видавництво ХК" (100%) та ТОВ "Головне видавництво ХК" (60%).

У Міністерстві юстиції наголошують, що застосування санкцій до Кеворкяна є ще одним кроком у боротьбі з російською пропагандою та її агентами в Україні.

Також Мін’юст подав до Вищого антикорупційного суду позов до російського бізнесмена Сергія Кабаргіна. У межах позову Мін’юст просить стягнути в дохід держави 52,7% акцій АТ “Кіровоградське рудоуправління”.

Автор:
Тетяна Гойденко