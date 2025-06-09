Верховний суд остаточно підтвердив законність відчуження акцій "Укртатнафти" на користь держави

Верховний суд України 5 червня 2025 року ухвалив остаточне рішення, яким підтвердив законність примусового відчуження акцій ПАТ "Укртатнафта" на користь держави. Касаційна скарга компанії Relix Services Ltd. залишилася без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерство юстиції.

Суд підтвердив, що вилучення корпоративних прав відбулося відповідно до рішення військового командування від 6 листопада 2022 року та на підставі положень Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

Ця справа є частиною ширшої судової практики, в межах якої компанії, пов’язані з колишніми власниками стратегічно важливих підприємств, намагаються оскаржити дії держави щодо відчуження активів. Серед позовних вимог — витребування акцій, оскарження рішень військового командування, зміни у менеджменті та установчих документах.

Станом на червень 2025 року в судах України триває розгляд 15 справ, у яких фігурують Кабінет міністрів (через представництво Мін’юсту) або держава в особі Міністерства юстиції. У всіх цих справах судами прийнято рішення на користь держави. Верховний Суд вже виніс остаточні рішення у 14 подібних справах.

Мін’юст наголошує, що формування сталої судової практики підтверджує законність та обґрунтованість дій держави, спрямованих на захист національної безпеки. Примусове відчуження корпоративних прав "Укрнафти" та "Укртатнафти" названо критично важливим кроком для забезпечення обороноздатності, стабільності паливного ринку та безпеки громадян в умовах повномасштабної війни.

Міністерство юстиції продовжує захищати інтереси держави у відповідних судових процесах і наголошує на пріоритеті державної безпеки в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 7 листопада підприємства "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих до повномасштабного російського забезпечували домінування групи "Приват" на паливному ринку були націоналізовані. Разом з нафтопереробним заводом та нафтовидобувними потужностями "приватівці" втратили й 500 АЗС "Укрнафти", або третину своїх АЗС. Водночас держава матиме змогу посилити свої позиції на ринку паливного ритейлу.