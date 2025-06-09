Верховный суд окончательно подтвердил законность отчуждения акций "Укртатнафты" в пользу государства

Верховный суд Украины 5 июня 2025 принял окончательное решение, которым подтвердил законность принудительного отчуждения акций ПАО "Укртатнафта" в пользу государства. Кассационная жалоба компании Relix Services Ltd. осталась без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций без изменений.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.

Суд подтвердил, что изъятие корпоративных прав произошло в соответствии с решением военного командования от 6 ноября 2022 года и на основании положений Закона Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

Это дело является частью более широкой судебной практики, в рамках которой компании, связанные с бывшими владельцами стратегически важных предприятий, пытаются оспорить действия государства по отчуждению активов. Среди исковых требований – истребование акций, обжалование решений военного командования, изменения в менеджменте и учредительных документах.

По состоянию на июнь 2025 г. в судах Украины продолжается рассмотрение 15 дел, по которым фигурируют Кабинет министров (через представительство Минюста) или государство в лице Министерства юстиции. Во всех этих делах суды приняли решение в пользу государства. Верховный Суд уже вынес окончательные решения по 14 подобным делам.

Минюст отмечает, что формирование устойчивой судебной практики подтверждает законность и обоснованность действий государства, направленных на защиту национальной безопасности. Принудительное отчуждение корпоративных прав "Укрнафты" и "Укртатнафты" названо критически важным шагом по обеспечению обороноспособности, стабильности топливного рынка и безопасности граждан в условиях полномасштабной войны.

Министерство юстиции продолжает защищать интересы государства в соответствующих судебных процессах и отмечает приоритет государственной безопасности в условиях военного положения.

Напомним, 7 ноября предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке. были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС. В то же время государство будет иметь возможность усилить свои позиции на рынке топливного ритейла .