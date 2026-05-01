Мировые компании отказываются от постоянных работников и переходят на контрактников: какая причина

Бизнес
Искусственный интеллект изменяет стратегии найма мировых корпораций / Unsplash

Работодатели в США и Европе все чаще предпочитают привлекать временного персонала и подрядчиков, избегая долгосрочных обязательств перед постоянными работниками.

Как сообщает Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Согласно отчетам кадровых агентств, бизнес чаще привлекает подрядчиков вместо штата. Это связано с неопределенностью влияния ИИ на рабочие процессы, а также с геополитической и экономической нестабильностью.

Компании оценивают численность персонала с учетом ИИ

Ведущие кадровые агентства, среди которых Randstad NV и Robert Half Inc., фиксируют изменение стратегии найма у своих клиентов. Компании находятся в состоянии ожидания, пытаясь оценить, как именно интеграция ИИ изменит их потребности в рабочей силе.

Пока идет эта ревизия, бизнес закрывает текущие задания с помощью контрактников.

Как отмечают в руководстве Robert Half, крупные корпорации анализируют численность персонала сквозь призму автоматизации и на период этой оценки подрядчики становятся идеальным гибким инструментом.

Контрактная работа эффективнее постоянной

Статистические данные подтверждают: сектор контрактных услуг показывает значительно более высокую жизнеспособность по сравнению с традиционным рекрутингом.

К примеру, компания Robert Half сообщила, что доход от контрактной работы в начале апреля сократился всего на 1%, тогда как сегмент постоянного трудоустройства упал на 7%.

Похожая тенденция наблюдается в британских компаниях PageGroup PLC и Hays PLC: временные контракты показывают лучшую динамику даже в сложных юрисдикциях Франции и Великобритании, а в Бразилии этот сегмент демонстрирует даже рост.

Массовые увольнения в техгигантах

Непредсказуемость глобальной геополитики усиливает нежелание бизнеса расширять штаты. На рынке труда с обеих сторон Атлантики все еще ощущаются последствия массовых сокращений в таких гигантах, как Meta, Oracle и Heineken.

Федеральная резервная система США в своем отчете также подтверждает: фирмы остаются крайне осторожными по поводу постоянных обязательств.

Данные свидетельствуют о том, что количество временных работников в Штатах растет с декабря прошлого года, опережая общие темпы занятости в других секторах.

Автор:
Татьяна Бессараб