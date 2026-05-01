Світові компанії відмовляються від постійних працівників та переходять на контрактників: яка причина

Бізнес
Штучний інтелект змінює стратегії найму світових корпорацій / Unsplash

Роботодавці в США та Європі дедалі частіше віддають перевагу залученню тимчасового персоналу та підрядників, уникаючи довгострокових зобов’язань перед постійними працівниками.

Як повідомляє Delo.ua, про це свідчать дані Bloomberg.

Згідно зі звітами кадрових агентств, бізнес частіше залучає підрядників замість штату. Це пов’язано з невизначеністю щодо впливу ШІ на робочі процеси, а також із геополітичною та економічною нестабільністю.

Компанії оцінюють чисельність персоналу з урахуванням ШІ

Провідні кадрові агенції, серед яких Randstad NV та Robert Half Inc., фіксують зміну стратегії найму у своїх клієнтів. Компанії перебувають у стані очікування, намагаючись оцінити, як саме інтеграція ШІ змінить їхні потреби в робочій силі.

Поки триває ця ревізія, бізнес закриває поточні завдання за допомогою контрактників.

Як зазначають у керівництві Robert Half, великі корпорації аналізують чисельність персоналу крізь призму автоматизації, і на період цієї оцінки підрядники стають ідеальним гнучким інструментом.

Контрактна робота ефективніша за постійну 

Статистичні дані підтверджують: сектор контрактних послуг демонструє значно вищу життєздатність порівняно з традиційним рекрутингом.

Наприклад, компанія Robert Half повідомила, що дохід від контрактної роботи на початку квітня скоротився лише на 1%, тоді як сегмент постійного працевлаштування впав на 7%.

Схожа тенденція спостерігається у британських компаніях PageGroup PLC та Hays PLC: тимчасові контракти показують кращу динаміку навіть у складних юрисдикціях Франції та Великої Британії, а в Бразилії цей сегмент навіть демонструє зростання.

Масові звільнення в техгігантах

Непередбачуваність глобальної геополітики підсилює небажання бізнесу розширювати штати. На ринку праці по обидва боки Атлантики все ще відчуваються наслідки масових скорочень у таких гігантах, як Meta, Oracle та Heineken.

Федеральна резервна система США у своєму звіті також підтверджує: фірми залишаються вкрай обережними щодо постійних зобов'язань.

Дані свідчать, що кількість тимчасових працівників у Штатах зростає з грудня минулого року, випереджаючи загальні темпи зайнятості в інших секторах.

Нагадаємо, в Україні через війну та масовий виїзд молодих кадрів за кордон роботодавці все частіше наймають людей старшого віку. Окрім дефіциту спеціалістів на ринку, на ситуацію впливають і низькі виплати, які змушують пенсіонерів шукати додатковий заробіток для виживання.

Автор:
Тетяна Бесараб