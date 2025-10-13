Запланована подія 2

Мокир, Агион и Ховитт получили Нобелевскую премию по экономике в 2025 году

Королевская шведская академия наук объявила лауреатов премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2025 году. Награду получили Джоэл Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт "за объяснение экономического роста, вызванного инновациями".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальную страницу Нобелевской премии.

Половина премии присуждена Джоэлу Мокиру "за определение предпосылок для устойчивого роста благодаря технологическому прогрессу", а другую половину - Филиппу Агиону и Питеру Ховитту "за теорию устойчивого роста благодаря творческому разрушению".

Лауреаты продемонстрировали, как новые технологии стимулируют устойчивый экономический рост, который в последние два столетия вывел миллионы людей из бедности и обеспечил повышение качества жизни в мире.

Джоэл Мокир показал, что для того, чтобы инновации могли самогенерироваться и усиливать экономический рост, необходимо не только внедрять новые технологии, но и научные объяснения, почему они работают. Его исследование подчеркивает важность открытости общества к новым идеям и поддержанию изменений.

Филипп Агион и Питер Ховитт создали математическую модель творческого разрушения, объясняющую, как новые продукты и технологии заменяют старые, вытесняя с рынка компании с устаревшими продуктами. Этот процесс способствует инновациям, но в то же время порождает конфликты, которые необходимо разрешать конструктивно, чтобы не блокировать экономический прогресс.

Премия подчеркивает, что инновации являются ключевым фактором устойчивого экономического развития и определяют динамику современной экономики изменяя способы производства и потребления в глобальном масштабе.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по экономике дали ученым, объяснившим, почему одни страны богаты, а другие нет.

Автор:
Татьяна Гойденко