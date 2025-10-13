Мокір, Агіон та Ховітт отримали Нобелівську премію з економіки 2025 року

Королівська шведська академія наук оголосила лауреатів премії Шведського державного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля 2025 року. Нагороду отримали Джоел Мокір, Філіп Агіон та Пітер Ховітт "за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на офіційну сторінку Нобелівської премії.

Половину премії присуджено Джоелу Мокіру "за визначення передумов для сталого зростання завдяки технологічному прогресу", а іншу половину – Філіпу Агіону та Пітеру Ховітту "за теорію сталого зростання завдяки творчому руйнуванню".

Лауреати продемонстрували, як нові технології стимулюють стале економічне зростання, яке протягом останніх двох століть вивело мільйони людей з бідності та забезпечило підвищення якості життя у світі.

Джоел Мокір показав, що для того, щоб інновації могли самогенеруватися та посилювати економічне зростання, необхідно не лише впроваджувати нові технології, але й мати наукові пояснення, чому вони працюють. Його дослідження підкреслює важливість відкритості суспільства до нових ідей та підтримки змін.

Філіп Агіон та Пітер Ховітт створили математичну модель творчого руйнування, яка пояснює, як нові продукти та технології замінюють старі, витісняючи з ринку компанії з застарілими продуктами. Цей процес сприяє інноваціям, але водночас породжує конфлікти, які необхідно вирішувати конструктивно, щоб не блокувати економічний прогрес.

Премія підкреслює, що інновації є ключовим фактором сталого економічного розвитку і визначають динаміку сучасної економіки, змінюючи способи виробництва та споживання у глобальному масштабі.

Нагадаємо, минулого року Нобелівську премію з економіки дали вченим, які пояснили, чому одні країни багаті, а інші ні.