Монет оказалось маловато: на долларах США появится подпись Трампа

К 250-летию независимости США Министерство финансов выпустит банкноты с подписью президента Дональда Трампа.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Минфина США.

Это станет первым случаем, когда на валюте появится подпись действующего президента, а также впервые за 165 лет из денег исчезнет подпись казначея США.

"Нет более весомого способа признать исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем банкноты в долларах США с его именем, и вполне уместно, что эта историческая валюта будет выпущена к 250-летию", – заявил министр финансов Скотт Бессент.

Напечатают уже в июне

В заявлении для Reuters Минфин сообщил, что первые 100-долларовые банкноты с подписью Трампа и министра финансов Бессента будут напечатаны уже в июне, а остальные номиналы появятся в течение следующих месяцев.

Бюро гравировки и печати продолжает выпускать банкноты с подписями министерства финансов времен Джо Байдена — Джанет Йеллен — и главы казны США Линн Малербы.

Малерба станет последней в непрерывной линии казначеев, подписи которых появлялись на американских деньгах с 1861 года — с момента, когда федеральное правительство США впервые выпустило бумажную валюту.

Смена подписи — очередная инициатива администрации Трампа и его однопартийцев, направленная на то, чтобы закрепить имя президента на зданиях, учреждениях, государственных программах, военных кораблях и монетах.

Монета с изображением Трампа

Напомним, также в США будет выпущена памятная золотая монета с изображением Трампа. На монете будет изображен суровый Трамп, склонившийся над столом и смотрящий вперед. Она основана на фотографии, выставленной в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.

При этом закон в Штатах запрещает размещать действующего президента на валюте. Однако в этом случае речь идет о коллекционной монете, которую Минфин может выпускать по своему усмотрению.

Это будет только вторая монета США с живым президентом – первая, посвященная Джорджу Вашингтону и Калвину Кулиджу, выпущенная в 1926 году, оказалась непопулярной и большинство экземпляров переплавили.

Также в Конгрессе США разрабатывают законопроект, которым предлагается изобразить портрет действующего президента США Дональда Трампа на новой купюре в $250.