Монет виявилося замало: на доларах США з'явиться підпис Трампа

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

До 250-ї річниці незалежності США Міністерство фінансів випустить банкноти з підписом президента Дональда Трампа.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Це стане першим випадком, коли на валюті з’явиться підпис чинного президента, а також уперше за 165 років із грошей зникне підпис скарбника США.

"Немає вагомішого способу визнати історичні досягнення нашої великої країни і президента Дональда Трампа, ніж банкноти в доларах США з його ім'ям, і цілком доречно, що ця історична валюта буде випущена до 250-річчя", - заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Надрукують вже у червні

У заяві для Reuters Мінфін повідомив, що перші 100-доларові банкноти з підписом Трампа та міністра фінансів Бессента будуть надруковані вже в червні, а інші номінали з’являться протягом наступних місяців.

Наразі Бюро гравіювання та друку продовжує випускати банкноти з підписами міністерки фінансів часів Джо Байдена — Джанет Єллен — та глави скарбниці США Лінн Малерби.

Малерба стане останньою в безперервній лінії скарбників, чиї підписи з’являлися на американських грошах із 1861 року — з моменту, коли федеральний уряд США вперше випустив паперову валюту.

Зміна підпису — це чергова ініціатива адміністрації Трампа та його однопартійців, спрямована на те, щоб закріпити ім’я президента на будівлях, установах, державних програмах, військових кораблях і монетах.

Монета із зображенням Трампа

Нагадаємо, також у США випустять пам’ятну золоту монету із зображенням Трампа. На монеті буде зображено суворого Трампа, який схилився над столом і дивиться вперед. Вона заснована на фотографії, що виставлена ​​в Національній портретній галереї у Вашингтоні.

При цьому закон у Штатах забороняє розміщувати чинного президента на валюті. Однак у цьому випадку йдеться про колекційну монету, яку Мінфін може випускати на власний розсуд.

Це буде лише друга монета США з живим президентом - перша, присвячена Джорджу Вашингтону та Калвіну Куліджу, випущена у 1926 році, виявилася непопулярною та більшість екземплярів переплавили. 

Також у Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250.

Світлана Манько