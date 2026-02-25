Запланована подія 2

Мосты и путепроводы Киева частично закроют на ремонт: что известно

Ремонт дорог, дороги
Долги Госагентства перед подрядчиками за содержание дорог на сегодняшний день составляют 12 млрд грн / Freepik

26–27 февраля в Киеве частично ограничат движение на ряде мостов и путепроводов из-за ремонта аварийного дорожного покрытия. Работы будут выполняться поэтапно, чтобы свести к минимуму неудобства для водителей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Дорожные ремонты в Киеве

  • 26 февраля ремонтные работы будут производиться на нескольких ключевых транспортных объектах Киева. В частности, работы запланированы на Северном мосту, путепроводе на улице Киото, Воздухофлотском путепроводе через железнодорожные пути на проспекте Воздушных Сил, путепроводе на пересечении проспектов Воздушных Сил и Берестейского, а также на мосту через реку Лыбидь на проспекте Воздушных Сил.
  • 27 февраля ремонтные работы продолжатся на путепроводе через трамвайные пути на Большой Кольцевой дороге и на мосту имени Е.А. Патона.

Работы будут осуществляться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства водителям, и в случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут изменяться.

Напомним, правительство начинает подготовку к срочному ремонту стратегических автодорог в 2026 году. Ключевой приоритет будет придаваться дорогам стратегического значения, которые критически важны для военной логистики, поддержания жизнедеятельности населенных пунктов и функционирования объектов инфраструктуры.

Автор:
Ольга Опенько