Мости та шляхопроводи Києва частково закриють на ремонт: що відомо

26–27 лютого у Києві частково обмежать рух на низці мостів і шляхопроводів через ремонт аварійного дорожнього покриття. Роботи виконуватимуться поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Дорожні ремонти у Києві

26 лютого ремонтні роботи проводитимуться на кількох ключових транспортних об’єктах Києва. Зокрема, роботи заплановані на Північному мосту, шляхопроводі на вулиці Кіото, Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії на проспекті Повітряних Сил, шляхопроводі на перетині проспектів Повітряних Сил і Берестейського, а також на мосту через річку Либідь на проспекті Повітряних Сил.

27 лютого ремонтні роботи продовжаться на шляхопроводі через трамвайні колії на Великій Кільцевій дорозі та на мосту імені Є.О. Патона.

Роботи здійснюватимуться поетапно, щоб мінімізувати незручності для водіїв, і в разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінюватися.

Нагадаємо, уряд розпочинає підготовку до термінового ремонту стратегічних автошляхів у 2026 році. Ключовий пріоритет надаватиметься автошляхам стратегічного значення, що критично важливі для військової логістики, підтримки життєдіяльності населених пунктів та функціонування об'єктів інфраструктури.