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МТСБУ в феврале 2025 года выплатило почти 92 млн грн пострадавшим в ДТП
Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) в феврале 2025 года произвело 1586 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 91,9 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба бюро.
По сравнению с февралем 2024 года количество таких выплат выросло на 142,5%, а общая сумма – на 160,8%.
Основная доля регламентных выплат в феврале 2025 года пришлась на обязательства страховых компаний, лишившихся членства в МТСБУ из-за ликвидации, банкротства или несоответствия требованиям регулятора.
Увеличение таких выплат стало возможным благодаря обновлению законодательства – Закон №3720-IX позволил МТСБУ немедленно компенсировать ущерб пострадавшим в ДТП по потерявшим членство в Бюро страховым компаниям. Ранее такие выплаты могли производиться только после официального признания страховщика банкротом по решению суда.
Отмечается в феврале 2025 года МТСБУ провело 954 выплаты по этой категории на сумму 44,99 млн грн., а в январе 2025 года таких выплат было 765 на сумму 33,3 млн грн.
В феврале 2025 года 12,2% от общей суммы выплат Фонда защиты пострадавших МТСБУ пришлось на компенсации за водителей льготных категорий. К ним относятся: участники боевых действий, лица с инвалидностью I группы, лица с инвалидностью в результате войны, управляющие собственным транспортным средством, а также водители, перевозящие лиц с инвалидностью I группы при их присутствии.
За этот период бюро осуществило 144 таких выплат на общую сумму 11,2 млн грн. По сравнению с февралем 2024 года количество выплат выросло на 11,6%, а их сумма – на 32,4%.
В МТСБУ отметили, что минимальными остаются регламентные выплаты по ДТП, вызванные неустановленным транспортным средством (по таким случаям компенсируется только ущерб, причиненный жизни и здоровью). По таким случаям Бюро провело 8 регламентных выплат на общую сумму 0,54 млн. грн. Также за февраль 2025 МТСБУ вернуло 2,4 млн грн гарантийных взносов страховщикам.
В январе 2025 года средняя выплата за одно страховое событие по договору обязательного страхования ответственности водителей ("автогражданка") составила 36 462,6 грн, что на 13,7% больше, чем в январе 2024 года (32 058,6 грн).