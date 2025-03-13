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МТСБУ у лютому 2025 року виплатило майже 92 млн грн потерпілим у ДТП
Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) у лютому 2025 року здійснило 1 586 регламентних виплат з Фонду захисту потерпілих на загальну суму 91,9 млн грн.
Про це повідомила пресслужба бюро.
У порівнянні з лютим 2024 року кількість таких виплат зросла на 142,5%, а загальна сума – на 160,8%.
Основна частка регламентних виплат у лютому 2025 року припала на зобов’язання страхових компаній, які втратили членство в МТСБУ через ліквідацію, банкрутство або невідповідність вимогам регулятора.
Збільшення таких виплат стало можливим завдяки оновленню законодавства – Закон №3720-IX дозволив МТСБУ негайно компенсувати збитки постраждалим у ДТП за страховими компаніями, які втратили членство в Бюро. Раніше такі виплати могли проводитися лише після офіційного визнання страховика банкрутом за рішенням суду.
Зазначається лютому 2025 року МТСБУ провело 954 виплати за цією категорією на суму 44,99 млн грн., а у січні 2025 року таких виплат було 765 на суму 33,3 млн грн.
У лютому 2025 року 12,2% від загальної суми виплат Фонду захисту потерпілих МТСБУ припало на компенсації за водіїв пільгових категорій. До них належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю внаслідок війни, які керують власним транспортним засобом, а також водії, які перевозять осіб з інвалідністю І групи за їхньої присутності.
За цей період бюро здійснило 144 такі виплати на загальну суму 11,2 млн грн. У порівнянні з лютим 2024 року кількість виплат зросла на 11,6%, а їхня сума – на 32,4%.
У МТСБУ зазначили, що мінімальними залишаються регламентні виплати за ДТП, спричинені невстановленим транспортним засобом (за такими випадками компенсується тільки шкода, завдана життю та здоров’ю). За такими випадками Бюро провело 8 регламентних виплат на загальну суму 0,54 млн грн. Також за лютий 2025 року МТСБУ повернуло 2,4 млн грн гарантійних внесків страховикам.
Додамо, у січні 2025 року середня виплата за одну страхову подію за договором обов'язкового страхування відповідальності водіїв ("автоцивілка") склала 36 462,6 грн, що на 13,7% більше, ніж у січні 2024 року (32 058,6 грн).