"Мы сильны. Мы вместе": НБУ презентовал новые памятные монеты, посвященные единству Украины

памятные монеты
НБУ выпустил памятные монеты серии "Мы сильны. Мы вместе" / НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) открыл новую серию оборотных памятных монет “Мы сильны. Мы вместе”. Первые монеты номиналом 10 гривен посвящены Крыму, Донецкой и Луганской областям и уже вводятся в обращение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Презентация новых монет

Презентация новых монет состоялась 01 декабря, в годовщину проведения Всеукраинского референдума 1991, подтвердившего независимость. Мероприятие сопровождала публичная дискуссия "Единая и неделимая" с участием председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, премьер-министра Юлии Свириденко и главы НБУ Андрея Пышного.

Как отметил глава НБУ, "у каждого региона Украины есть своя история, но все мы – соборные и единые".

"Этим мы напоминаем, что территориальная целостность страны, запечатленная в Конституции, должна оставаться неизменной. Каждый регион Украины имеет свою историю, но все мы соборные и единые", - подчеркнул Пышный.

Первые три монеты уже в обращении

Именно 01 декабря 2025 года в обращение введены первые три оборотные памятные монеты из новой серии, посвященные первым оказавшимся в эпицентре агрессии регионам:

  • "Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым";
  • "Мы сильны. Мы вместе. Донецкая область";
  • "Мы сильны. Мы вместе. Луганская область".
Фото 2 — "Мы сильны. Мы вместе": НБУ презентовал новые памятные монеты, посвященные единству Украины

Монеты имеют номинал 10 гривен, изготовленные из сплава на основе цинка с никелевым покровом. Реверс монет содержит стилизованную карту Украины с четко обозначенными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета.

В наличное обращение будет постепенно введено по два млн штук каждой из этих оборотных памятных монет. Приобрести их можно будет с 03 декабря 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Напомним, в ноябре НБУ выпустил новую памятную монету серии " Выдающиеся личности Украины ", посвященную 120-летию со дня рождения Нила Хасевича – легендарного художника-графика и деятеля украинского подполья, соединившего искусство с борьбой за свободу страны.

Автор:
Татьяна Ковальчук