Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Ми сильні. Ми разом": НБУ презентував нові пам’ятні монети, присвячені єдності України

пам’ятні монети
НБУ випустив пам’ятні монети серії "Ми сильні. Ми разом" / НБУ

Національний банк України (НБУ) розпочав нову серію обігових пам’ятних монет “Ми сильні. Ми разом”. Перші монети номіналом 10 гривень присвячені Криму, Донецькій та Луганській областям і вже вводяться в обіг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Презентація нових монет

Презентація нових монет відбулася 01 грудня, у річницю проведення Всеукраїнського референдуму 1991 року, що підтвердив незалежність. Захід супроводжувала публічна дискусія "Єдина та неподільна" за участю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та голови НБУ Андрія Пишного.

Як зазначив голова НБУ, "кожен регіон України має свою історію, але всі ми – соборні  та єдині"

"Цим ми нагадуємо, що територіальна цілісність країни, закарбована в Конституції, має залишатися незмінною. Кожен регіон України має свою історію, але всі ми – соборні та єдині", – наголосив Пишний.

Перші три монети вже в обігу

Саме 01 грудня 2025 року в обіг введено перші три обігові пам’ятні монети з нової серії, присвячені регіонам, що першими опинилися в епіцентрі агресії:

  • "Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим"; 
  • "Ми сильні. Ми разом. Донецька область"; 
  • "Ми сильні. Ми разом. Луганська область".
Фото 2 — "Ми сильні. Ми разом": НБУ презентував нові пам’ятні монети, присвячені єдності України

Монети мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Реверс монет містить стилізовану мапу України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета.

В готівковий обіг буде поступово введено по два млн штук кожної з цих обігових пам’ятних монет. Придбати їх можна буде з 03 грудня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Нагадаємо, у листопаді НБУ випустив нову пам’ятну монету серії "Видатні особистості України", присвячену 120-річчю від дня народження Ніла Хасевича – легендарного художника-графіка та діяча українського підпілля, який поєднав мистецтво з боротьбою за свободу країни.

Автор:
Тетяна Ковальчук