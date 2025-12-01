- Категорія
"Ми сильні. Ми разом": НБУ презентував нові пам’ятні монети, присвячені єдності України
Національний банк України (НБУ) розпочав нову серію обігових пам’ятних монет “Ми сильні. Ми разом”. Перші монети номіналом 10 гривень присвячені Криму, Донецькій та Луганській областям і вже вводяться в обіг.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Презентація нових монет
Презентація нових монет відбулася 01 грудня, у річницю проведення Всеукраїнського референдуму 1991 року, що підтвердив незалежність. Захід супроводжувала публічна дискусія "Єдина та неподільна" за участю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та голови НБУ Андрія Пишного.
Як зазначив голова НБУ, "кожен регіон України має свою історію, але всі ми – соборні та єдині"
"Цим ми нагадуємо, що територіальна цілісність країни, закарбована в Конституції, має залишатися незмінною. Кожен регіон України має свою історію, але всі ми – соборні та єдині", – наголосив Пишний.
Перші три монети вже в обігу
Саме 01 грудня 2025 року в обіг введено перші три обігові пам’ятні монети з нової серії, присвячені регіонам, що першими опинилися в епіцентрі агресії:
- "Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим";
- "Ми сильні. Ми разом. Донецька область";
- "Ми сильні. Ми разом. Луганська область".
Монети мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Реверс монет містить стилізовану мапу України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета.
В готівковий обіг буде поступово введено по два млн штук кожної з цих обігових пам’ятних монет. Придбати їх можна буде з 03 грудня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
Нагадаємо, у листопаді НБУ випустив нову пам’ятну монету серії "Видатні особистості України", присвячену 120-річчю від дня народження Ніла Хасевича – легендарного художника-графіка та діяча українського підпілля, який поєднав мистецтво з боротьбою за свободу країни.