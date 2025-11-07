Запланована подія 2

НБУ презентував срібну монету "Архангел Михаїл" із позолотою (ФОТО)

монета
Основою дизайну став образ архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса / НБУ

Національний банк України представив нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену архангелу Михаїлу – одному з найшанованіших небесних покровителів українського народу. Презентація відбулася у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького в межах культурно-мистецького проєкту "Архангел Михаїл – ангел перемоги".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Випуск монети приурочений до подвійного ювілею: 120-річчя заснування Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та 160-річчя від дня народження його фундатора – митрополита Андрея Шептицького.

Основою дизайну став образ архістратига Михаїла з дияконських врат Жовківського іконостаса (кінець XVII ст.), створеного видатним українським майстром Іваном Рутковичем.

Це один із найвідоміших прикладів українського бароко, у якому поєднується духовна глибина та витонченість мистецької роботи.

Аверс

На лицьовому боці зображено царські врата Жовківського іконостаса з молитвою до архангела Михаїла – одним з найпоширеніших християнських звернень до небесного воєначальника. Над вратами – стилізована арка, що символізує світло, яке перемагає темряву. Зверху напис:"Хто як Бог" – традиційне звернення до архістратига.

Фото 2 — НБУ презентував срібну монету "Архангел Михаїл" із позолотою (ФОТО)

Реверс

На зворотному боці – образ архангела Михаїла з ікони Жовківського іконостаса, виконаний із застосуванням локальної позолоти та кольорового друку. Архангел постає у військовому обладунку з мечем та терезами в руках на хмарах – як небесний воєвода та захисник віри. Тло реверсу прикрашене рослинним орнаментом у стилі бароко.

Фото 3 — НБУ презентував срібну монету "Архангел Михаїл" із позолотою (ФОТО)

Нова монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла 999 проби з масою в чистоті 31,1 г. Дизайн монети розробила Тетяна Балута, а скульпторське оформлення виконали Володимир Дем’яненко та Володимир Атаманчук. Для оздоблення використано локальну позолоту та кольоровий друк.

Продаж стартує 11 листопада. Придбати монету можна буде на сайті інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ або у банків-дистриб'юторів.

Нагадаємо, на початку листопада НБУ поповнив новою пам’ятною монетою “Рік Коня” номіналом 5 гривень серію “Східний календар”.

Автор:
Тетяна Гойденко