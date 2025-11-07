НБУ представил серебряную монету "Архангел Михаил" с позолотой (ФОТО)

Национальный банк Украины представил новую памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную архангелу Михаилу – одному из самых уважаемых небесных покровителей украинского народа. Презентация прошла в Национальном музее во Львове имени Андрея Шептицкого в рамках культурно-художественного проекта "Архангел Михаил – ангел победы".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Выпуск монеты приурочен к двойному юбилею: 120-летию основания Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого и 160-летию со дня рождения его основателя – митрополита Андрея Шептицкого.

Основой дизайна стал образ архистратига Михаила из дьяконских ворот Жовковского иконостаса (конец XVII в.), созданного выдающимся украинским мастером Иваном Рутковичем.

Это один из известнейших примеров украинского барокко, в котором сочетается духовная глубина и утонченность художественной работы.

Аверс

На лицевой стороне изображены царские врата Жовковского иконостаса с молитвой к архангелу Михаилу – одним из самых распространенных христианских обращений к небесному военачальнику. Над вратами – стилизованная арка, символизирующая свет, побеждающий тьму. Сверху надпись: "Кто как Бог" – традиционное обращение к архистратигу.

Реверс

На оборотной стороне – образ архангела Михаила из иконы Жовковского иконостаса, выполненный с применением локальной позолоты и цветной печати. Архангел предстает в военном доспехе с мечом и весами в облаках – как небесный воевода и защитник веры. Фон реверса украшен растительным орнаментом в стиле барокко.

Новая монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из серебра 999 пробы с массой в чистоте 31,1 г. Дизайн монеты была разработана Татьяной Балутой, а скульпторское оформление выполнено Владимиром Демьяненко и Владимиром Атаманчуком. Для отделки использована локальная позолота и цветная печать.

Продажа стартует 11 ноября. Приобрести монету можно будет на сайте интернет-магазина нумизматической продукции НБУ или у банков-дистрибьюторов.

Напомним, в начале ноября НБУ пополнил новой памятной монетой Год Коня номиналом 5 гривен серию Восточный календарь.