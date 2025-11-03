- Категория
НБУ выпустил памятную монету в честь символа нового года
Национальный банк Украины пополнил новой памятной монетой Год Коня номиналом 5 гривен серию Восточный календарь.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В регуляторе напоминают, что по китайской астрологии 2026 год пройдет под знаком Огненного (Красного) Лошади, поэтому новая монета Год Коня посвящена именно этому символу.
"Конь – седьмой знак восточного календаря, олицетворяющий активность, жизнелюбие, независимость, выносливость и целеустремленность. А еще – динамику, решительность и стремление к свободе", - отмечают в НБУ.
О дизайне монеты
На реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2026 - лошади на фоне подковы.
Подкова символизирует удачу и защиту. Под этим изображением расположены три точки – символ продолжения борьбы.
Грива коня передает динамику движения "по ветру" или "против ветра" - это метафора внутренней силы, сопротивления и стремления к свободе.
На аверсе монеты по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на председательствующий в 2026 году знак китайского зодиака.
О продаже монеты
Памятная монета Год Коня вводится в обращение 3 ноября 2025 года.
Ее номинал 5 гривен. Тираж – 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.
Приобрести памятную монету Год Коня можно будет в интернет-магазине НБУ с 4 ноября.
Кроме того, монета будет реализовываться и банками-дистрибьюторами по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.
Недавно НБУ представил новый набор из двух памятных монет "Жители морских глубин", которые продолжают серию "Флора и фауна".