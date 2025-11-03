НБУ выпустил памятную монету в честь символа нового года

Национальный банк Украины пополнил новой памятной монетой Год Коня номиналом 5 гривен серию Восточный календарь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В регуляторе напоминают, что по китайской астрологии 2026 год пройдет под знаком Огненного (Красного) Лошади, поэтому новая монета Год Коня посвящена именно этому символу.

"Конь – седьмой знак восточного календаря, олицетворяющий активность, жизнелюбие, независимость, выносливость и целеустремленность. А еще – динамику, решительность и стремление к свободе", - отмечают в НБУ.

О дизайне монеты

На реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2026 - лошади на фоне подковы.

Подкова символизирует удачу и защиту. Под этим изображением расположены три точки – символ продолжения борьбы.

Грива коня передает динамику движения "по ветру" или "против ветра" - это метафора внутренней силы, сопротивления и стремления к свободе.

На аверсе монеты по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на председательствующий в 2026 году знак китайского зодиака.

О продаже монеты

Памятная монета Год Коня вводится в обращение 3 ноября 2025 года.

Ее номинал 5 гривен. Тираж – 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Приобрести памятную монету Год Коня можно будет в интернет-магазине НБУ с 4 ноября.

Кроме того, монета будет реализовываться и банками-дистрибьюторами по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Недавно НБУ представил новый набор из двух памятных монет "Жители морских глубин", которые продолжают серию "Флора и фауна".