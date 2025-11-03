НБУ випустив пам’ятну монету на честь символа нового року

Національний банк України поповнив новою пам’ятною монетою “Рік Коня” номіналом 5 гривень серію “Східний календар”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

У регуляторі нагадують, що за китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня, тож нова монета “Рік Коня” присвячена саме цьому символу.

"Кінь – сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. А ще – динаміку, рішучість і прагнення до свободи", - зауважують в НБУ.

Про дизайн монети

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2026 року – коня на тлі підкови.

Підкова символізує удачу та захист. Під цим зображенням розміщено три крапки – символ продовження боротьби.

Грива коня передає динаміку руху “за вітром” або “проти вітру” – це метафора внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи.

На аверсі монети по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2026 році знак китайського зодіаку.

Про продаж монети

Пам’ятна монета “Рік Коня” вводиться в обіг 3 листопада 2025 року.

Її номінал 5 гривень. Тираж – 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Придбати пам’ятну монету “Рік Коня” можна буде в інтернет-магазині НБУ з 4 листопада.

Крім того, монета реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Нещодавно НБУ презентував новий набір з двох пам’ятних монет “Мешканці морських глибин”, які продовжують серію “Флора і фауна”.