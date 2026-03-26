На Буковине будут судить предпринимателя за попытку незаконного вывоза леса в ЕС

В Черновицкой области руководитель предприятия пытался под видом дров вывезти в Румынию ценную древесину, экспорт которой запрещен законом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Схема "маскировки" под дрова

Следствие установило, что директор компании-экспортера заключил контракт с румынскими партнерами по поставкам топливных дров для бытовых нужд.

Транспортировку планировали осуществить по железной дороге через таможенный пост "Вадул-Сирет".

Однако во время проверки вагонов на границе таможенники заметили несоответствия в поданных декларациях и реальном содержании груза.

После проведения углубленного осмотра выяснилось, что под верхним слоем разрешенных топливных дров тщательно скрыты ценные хвойные и лиственные породы деревьев.

Общий объем контрабандной партии составил 33 кубических метра.

Правоохранители квалифицировали действия директора предприятия как покушение на незаконное перемещение запрещенных лесоматериалов в больших размерах. Соответствующий обвинительный акт уже направлен для рассмотрения, по сути, в суд.

За совершенное правонарушение, предусмотренное Уголовным кодексом Украины, должностному лицу грозит суровое наказание.

Напомним, в Житомирской области обнаружен 131 случай незаконного использования сертификатов происхождения лесоматериалов. Их использовало одно из местных предприятий для экспорта древесины.