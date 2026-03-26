На Буковині судитимуть підприємця за спробу незаконного вивезення лісу до ЄС

У Чернівецькій області керівник підприємства намагався під виглядом дров вивезти до Румунії цінну деревину, експорт якої заборонено законом.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба БЕБ.

Схема "маскування" під дрова

Слідство встановило, що директор компанії-експортера уклав контракт із румунськими партнерами на постачання паливних дров для побутових потреб.

Транспортування планували здійснити залізницею через митний пост "Вадул-Сірет".

Проте, під час перевірки вагонів на кордоні, митники помітили невідповідності у поданих деклараціях та реальному вмісті вантажу.

Після проведення поглибленого огляду з’ясувалося, що під верхнім шаром дозволених паливних дров були ретельно приховані цінні хвойні та листяні породи дерев.

Загальний об’єм контрабандної партії склав 33 кубічних метри.

Наразі правоохоронці кваліфікували дії директора підприємства як замах на незаконне переміщення заборонених лісоматеріалів у великих розмірах. Відповідний обвинувальний акт уже скеровано для розгляду по суті до суду.

За вчинене правопорушення, передбачене Кримінальним кодексом України, посадовцю загрожує суворе покарання.

