Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,60

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На Буковине разоблачили отлаженный канал вывоза леса в Молдову: как работала схема

дрова
Схема незаконного экспорта леса в Молдову действовала в течение 2024-2025 годов / Офис генерального прокурора Украины

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры вместе с детективами БЭБ, Нацполицией и СБУ приостановили деятельность масштабной схемы вывоза древесины в Молдову.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Детали схемы

Следствие установило, что руководитель частного предприятия в течение 2024-2025 годов скупал неучтенный лес и легализовал его через поддельные документы.

В преступную сеть входили другие предприниматели, работники лесничества и водители, непосредственно перевозившие товар за границу.

Обнаружившие массовые обыски

Отмечается, что 22 апреля 2026 г. в Черновицкой области проведено 26 обысков на деревообрабатывающих предприятиях, в складских и офисных помещениях, а также в транспортных средствах и по местам жительства фигурантов.

В ходе проверок правоохранители нашли и изъяли около 1 000 кубометров леса-кругляка, товарно-транспортные накладные и специальные бирки для маркировки древесины.

Кроме лесоматериалов, в ходе обысков обнаружили значительные суммы наличных денег: более 48 тысяч евро, 4,5 тысячи долларов и более 500 тысяч гривен.

Также изъята техника, видеорегистраторы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность. Общая стоимость изъятого имущества и денег составляет около 10 миллионов гривен.

Двум руководителям частных предприятий по лесной и деревообрабатывающей отрасли уже сообщили о подозрении в незаконном экспорте лесоматериалов.

Фото 2 — На Буковине разоблачили отлаженный канал вывоза леса в Молдову: как работала схема
Фото 3 — На Буковине разоблачили отлаженный канал вывоза леса в Молдову: как работала схема
Фото 4 — На Буковине разоблачили отлаженный канал вывоза леса в Молдову: как работала схема
Фото 5 — На Буковине разоблачили отлаженный канал вывоза леса в Молдову: как работала схема
Фото 6 — На Буковине разоблачили отлаженный канал вывоза леса в Молдову: как работала схема

Напомним, в Житомирской области обнаружен 131 случай незаконного использования сертификатов происхождения лесоматериалов. Их использовало одно из местных предприятий для экспорта древесины.

Автор:
Татьяна Бессараб