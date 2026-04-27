На Буковине разоблачили отлаженный канал вывоза леса в Молдову: как работала схема

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры вместе с детективами БЭБ, Нацполицией и СБУ приостановили деятельность масштабной схемы вывоза древесины в Молдову.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Детали схемы

Следствие установило, что руководитель частного предприятия в течение 2024-2025 годов скупал неучтенный лес и легализовал его через поддельные документы.

В преступную сеть входили другие предприниматели, работники лесничества и водители, непосредственно перевозившие товар за границу.

Обнаружившие массовые обыски

Отмечается, что 22 апреля 2026 г. в Черновицкой области проведено 26 обысков на деревообрабатывающих предприятиях, в складских и офисных помещениях, а также в транспортных средствах и по местам жительства фигурантов.

В ходе проверок правоохранители нашли и изъяли около 1 000 кубометров леса-кругляка, товарно-транспортные накладные и специальные бирки для маркировки древесины.

Кроме лесоматериалов, в ходе обысков обнаружили значительные суммы наличных денег: более 48 тысяч евро, 4,5 тысячи долларов и более 500 тысяч гривен.

Также изъята техника, видеорегистраторы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность. Общая стоимость изъятого имущества и денег составляет около 10 миллионов гривен.

Двум руководителям частных предприятий по лесной и деревообрабатывающей отрасли уже сообщили о подозрении в незаконном экспорте лесоматериалов.

Напомним, в Житомирской области обнаружен 131 случай незаконного использования сертификатов происхождения лесоматериалов. Их использовало одно из местных предприятий для экспорта древесины.