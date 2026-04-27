На Буковині викрили налагоджений канал вивезення лісу до Молдови: як працювала схема

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури разом із детективами БЕБ, Нацполіцією та СБУ припинили діяльність масштабної схеми з вивезення деревини до Молдови.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Деталі схеми

Слідство встановило, що керівник приватного підприємства протягом 2024–2025 років скуповував необлікований ліс та легалізував його через підроблені документи.

До злочинної мережі входили інші підприємці, працівники лісництва та водії, які безпосередньо перевозили товар за кордон.

Що виявили масові обшуки

Зазначається, що 22 квітня 2026 року в Чернівецькій області проведено 26 обшуків на деревообробних підприємствах, у складських і офісних приміщеннях, а також у транспортних засобах та за місцями проживання фігурантів.

Під час перевірок правоохоронці знайшли та вилучили близько 1 000 кубометрів лісу-кругляку, товарно-транспортні накладні та спеціальні бірки для маркування деревини.

Крім лісоматеріалів, у ході обшуків виявили значні суми готівки: понад 48 тисяч євро, 4,5 тисячі доларів та понад 500 тисяч гривень.

Також вилучено техніку, відеореєстратори та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність. Загальна вартість вилученого майна та грошей становить близько 10 мільйонів гривень.

Наразі двом керівникам приватних підприємств із лісової та деревообробної галузі вже повідомили про підозру в незаконному експорті лісоматеріалів.

