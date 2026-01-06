Запланована подія 2

Новости
На финансовом рынке Украины в декабре стало меньше банков и компаний

нбу
Сколько банков и небанковских участников осталось на рынке / НБУ

В декабре 2025 года на финансовом рынке Украины произошли изменения: количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на шесть компаний и составляет 775, а количество банков осталось на уровне 61.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Финансовый рынок Украины

По состоянию на 1 января 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

  • 411 финансовых компаний (по сравнению с 414 на начало предыдущего периода);
  • 47 страховых компаний non-life (было 48) и 10 life-страховщиков без изменений;
  • один страховщик со особым статусом;
  • 101 ломбард (было 102);
  • 85 кредитных союзов (было 86);
  • один лизингодатель без изменений;
  • 45 страховых брокеров без изменений;
  • 74 коллекторские компании без изменений.

Количество банковских групп уменьшилось на одну – до 15, а небанковских – не изменилось (41). На платежном рынке без изменений действуют 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные и 10 международных.

Ситуация на рынке финансовых платежных услуг осталась стабильной. На начало 2026 года на этом рынке работают:

  • 16 платежных учреждений;
  • 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
  • один банк – эмитент электронных денег;
  • один оператор почтовой связи.

К другим участникам платежного рынка относятся 66 коммерческих агентов (по сравнению с 58 ранее) и 32 технологических оператора платежных услуг, количество которых осталось без изменений.

Фото 2 — На финансовом рынке Украины в декабре стало меньше банков и компаний
Фото: НБУ

Напомним, в ноябре 2025 года общее количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на шесть компаний и составило 781. Количество банков, имеющих лицензию, осталось без изменений – 60.

Автор:
Ольга Опенько