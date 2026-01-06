- Категория
На финансовом рынке Украины в декабре стало меньше банков и компаний
В декабре 2025 года на финансовом рынке Украины произошли изменения: количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на шесть компаний и составляет 775, а количество банков осталось на уровне 61.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Финансовый рынок Украины
По состоянию на 1 января 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 411 финансовых компаний (по сравнению с 414 на начало предыдущего периода);
- 47 страховых компаний non-life (было 48) и 10 life-страховщиков без изменений;
- один страховщик со особым статусом;
- 101 ломбард (было 102);
- 85 кредитных союзов (было 86);
- один лизингодатель без изменений;
- 45 страховых брокеров без изменений;
- 74 коллекторские компании без изменений.
Количество банковских групп уменьшилось на одну – до 15, а небанковских – не изменилось (41). На платежном рынке без изменений действуют 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные и 10 международных.
Ситуация на рынке финансовых платежных услуг осталась стабильной. На начало 2026 года на этом рынке работают:
- 16 платежных учреждений;
- 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
- один банк – эмитент электронных денег;
- один оператор почтовой связи.
К другим участникам платежного рынка относятся 66 коммерческих агентов (по сравнению с 58 ранее) и 32 технологических оператора платежных услуг, количество которых осталось без изменений.
Напомним, в ноябре 2025 года общее количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на шесть компаний и составило 781. Количество банков, имеющих лицензию, осталось без изменений – 60.