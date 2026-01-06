На фінансовому ринку України у грудні стало менше банків та компаній

У грудні 2025 року на фінансовому ринку України відбулися зміни: кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на шість компаній і наразі становить 775, а кількість банків залишилася на рівні 61.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Фінансовий ринок України

Станом на 1 січня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

411 фінансових компаній (у порівнянні з 414 на початок попереднього періоду);

47 страхових компаній non-life (було 48) та 10 life-страховиків без змін;

один страховик зі спеціальним статусом;

101 ломбард (було 102);

85 кредитних спілок (було 86);

один лізингодавець без змін;

45 страхових брокерів без змін;

74 колекторські компанії без змін.

Кількість банківських груп зменшилася на одну - до 15, а небанківських – не змінилася (41). На платіжному ринку без змін діють 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні та 10 міжнародних.

Ситуація на ринку фінансових платіжних послуг залишилася стабільною. На початок 2026 року на цьому ринку працюють:

16 платіжних установ;

12 фінансових установ, які мають право на надання платіжних послуг;

один банк – емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

До інших учасників платіжного ринку належать 66 комерційних агентів (у порівнянні з 58 раніше) та 32 технологічні оператори платіжних послуг, кількість яких залишилася без змін.

Фото: НБУ

Нагадаємо, у листопаді 2025 року загальна кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на шість компаній і склала 781. Кількість банків, що мають ліцензію, залишилася без змін – 60.