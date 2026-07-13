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На границе с Молдовой возможна приостановка пропуска авто
13 июля с 12:00 в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Могилев-Подольский — Отач" возможны приостановка пропуска транспортных средств. Причина – ремонтные работы на молдавской стороне.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.
В ГНСУ отметили, что ограничения возможны до завершения ремонтных работ.
Граждан просят учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты через пункты пропуска:
- "Бронница - Унгурь";
- "Сокиряне - Окница".
Отметим, что в Одесской области завершили модернизацию четырех пунктов пропуска на границе с Молдовой и обустроили новую сервисную зону возле КПП "Рени – Джюрджюлешть". Площадка сможет одновременно принимать 46 грузовиков и 13 легковых автомобилей.