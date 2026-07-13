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На кордоні з Молдовою можливе призупинення пропуску авто

На кордоні з Молдовою можливе призупинення пропуску авто
На кордоні з Молдовою можливе призупинення пропуску авто

13 липня з 12:00 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Могилів-Подільський — Отач" можливі призупинення пропуску транспортних засобів. Причина — ремонтні роботи на молдовській стороні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ зазначили, що обмеження можливі до завершення ремонтних робіт.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і, за можливості, обирати альтернативні маршрути через пункти пропуску:

  • "Бронниця — Унгурь";
  • "Сокиряни — Окниця".

Зауважимо, в Одеській області завершили модернізацію чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та облаштували нову сервісну зону біля КПП "Рені – Джюрджюлешть". Майданчик зможе одночасно приймати 46 вантажівок і 13 легкових автомобілів.

Автор:
Тетяна Гойденко