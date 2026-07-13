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На кордоні з Молдовою можливе призупинення пропуску авто
13 липня з 12:00 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Могилів-Подільський — Отач" можливі призупинення пропуску транспортних засобів. Причина — ремонтні роботи на молдовській стороні.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.
У ДПСУ зазначили, що обмеження можливі до завершення ремонтних робіт.
Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і, за можливості, обирати альтернативні маршрути через пункти пропуску:
- "Бронниця — Унгурь";
- "Сокиряни — Окниця".
Зауважимо, в Одеській області завершили модернізацію чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та облаштували нову сервісну зону біля КПП "Рені – Джюрджюлешть". Майданчик зможе одночасно приймати 46 вантажівок і 13 легкових автомобілів.