На кордоні з Молдовою можливе призупинення пропуску авто

13 липня з 12:00 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Могилів-Подільський — Отач" можливі призупинення пропуску транспортних засобів. Причина — ремонтні роботи на молдовській стороні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ зазначили, що обмеження можливі до завершення ремонтних робіт.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок і, за можливості, обирати альтернативні маршрути через пункти пропуску:

"Бронниця — Унгурь";

"Сокиряни — Окниця".

Зауважимо, в Одеській області завершили модернізацію чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та облаштували нову сервісну зону біля КПП "Рені – Джюрджюлешть". Майданчик зможе одночасно приймати 46 вантажівок і 13 легкових автомобілів.