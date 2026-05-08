На границе с Польшей введут электронное бронирование: как оно будет работать

На границе с Польшей введут электронное бронирование / Depositphotos

Система "е-Авизация" в тестовом режиме заработает в международном автомобильном пункте пропуска "Дорогуск" в период с 11 по 15 мая 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГПСУ .

Речь идет об электронной системе, которая предусматривает обязательное предварительное бронирование времени и места прибытия транспортных средств для прохождения приграничного оформления при выезде с территории Польши.

Администратором сервиса является Таможенно-налоговая служба Республики Польша.

Фактически это означает переход к управляемому графику пересечения границы для грузового транспорта, что должно уменьшить очереди и погрузку на пункт пропуска, но одновременно добавляет новую обязательную процедуру для перевозчиков.

Украинским международным перевозчикам и водителям рекомендуют учесть тестовый запуск системы при планировании маршрутов через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Добавим, 10 апреля 2026 г., на всех внешних границах Европейского Союза начала работу обновленная цифровая система контроля въезда и выезда (EES).

Татьяна Гойденко