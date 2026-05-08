На кордоні з Польщею запровадять електронне бронювання: як воно працюватиме

На кордоні з Польщею запровадять електронне бронювання / Depositphotos

Система "е-Авізація" у тестовому режимі запрацює в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дорогуськ" у період з 11 по 15 травня 2026 року. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПСУ.

Йдеться про електронну систему, яка передбачає обов’язкове попереднє бронювання часу та місця прибуття транспортних засобів для проходження прикордонного оформлення під час виїзду з території Польщі.

Адміністратором сервісу є Митно-податкова служба Республіки Польща.

Фактично це означає перехід до керованого графіка перетину кордону для вантажного транспорту, що має зменшити черги та навантаження на пункт пропуску, але водночас додає нову обов’язкову процедуру для перевізників.

Українським міжнародним перевізникам і водіям рекомендують врахувати тестовий запуск системи під час планування маршрутів через пункт пропуску "Ягодин–Дорогуськ".

Додамо, 10 квітня 2026 року, на всіх зовнішніх кордонах Європейського Союзу розпочала роботу оновлена цифрова система контролю в’їзду та виїзду (EES). 

Автор:
Тетяна Гойденко