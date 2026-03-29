На Львовщине планируют запустить 62 новых объекта "зеленой" генерации

Во Львовской области в 2026 году планируется запуск 62 новых объектов "зеленой" генерации общей мощностью более 300 МВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Львовской ОВА.

По имеющимся данным, в настоящее время в регионе уже работают 144 объекта возобновляемой энергетики суммарной мощностью более 537 МВт. Кроме этого, более 4 тысяч домохозяйств установили собственные солнечные электростанции.

Ранее сообщалось, что на сентябрь 2025 года в области было установлено почти 500 МВт мощности из возобновляемых источников энергии, а потенциал дополнительного расширения оценивается еще примерно в 700 МВт в ближайшие годы.

По словам руководства области, основные проекты в сфере ВИЭ реализуются украинскими частными инвесторами, что определяет инвестиционный характер развития энергетики региона.

Группа компаний "Эко-Оптима", которая принадлежит Зиновию Козыцкому, планирует построить новый ветровой парк вблизи Белза во Львовской области мощностью до 100 МВт. Стоимость проекта оценивается в около 110 млн евро, его хотят реализовать до конца 2026 года.