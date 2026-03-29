На Львівщині планують запустити 62 нові об’єкти "зеленої" генерації
У Львівській області у 2026 році планується запуск 62 нових об’єктів "зеленої" генерації загальною потужністю понад 300 МВт.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Львівської ОВА.
За наявними даними, наразі в регіоні вже працюють 144 об’єкти відновлюваної енергетики сумарною потужністю понад 537 МВт. Окрім цього, понад 4 тисячі домогосподарств встановили власні сонячні електростанції.
Раніше повідомлялося, що станом на вересень 2025 року в області було встановлено майже 500 МВт потужності з відновлюваних джерел енергії, а потенціал додаткового розширення оцінюється ще приблизно у 700 МВт у найближчі роки.
За словами керівництва області, основні проєкти у сфері ВДЕ реалізуються українськими приватними інвесторами, що визначає інвестиційний характер розвитку енергетики регіону.
Додамо, група компаній "Еко-Оптіма", яка належить Зіновію Козицькому, планує побудувати новий вітровий парк поблизу Белза у Львівській області потужністю до 100 МВт. Вартість проєкту оцінюють у близько 110 млн євро, його хочуть реалізувати до кінця 2026 року.