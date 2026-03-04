Викрито схему розкрадання коштів на ремонті енергооб'єктів після обстрілів на Львівщині

На Львівщині викрили схему розкрадання коштів “НЕК "Укренерго”, призначених на виконання аварійно-відновлювальних робіт енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Львівської обласної прокуратури.

Деталі схеми

У грудні 2022 року "НЕК "Укренерго" уклала договір із приватною фірмою на терміновий капітальний ремонт. Підрядник мав відновити роботу обладнання за два місяці.

Йшлося про ремонт обладнання на лінії, що передає дуже великі обсяги електроенергії. Одна така група трансформаторів може забезпечити електроенергією всю Львівську область або близько 60% Києва. У масштабі держави це приблизно 8-10% від загального споживання.

За даними слідства, ремонт на трьох трансформаторах дійсно провели, проте:

у звітність внесли завищені обсяги та вартість робіт і матеріалів;

та вартість робіт і матеріалів; до актів додали роботи, які фактично не виконувалися.

Збитки державі

Схема стала можливою через дії начальника відділу експлуатації підстанції "Укренерго". Посадовець, відповідальний за контроль, підписав документи без перевірки реального стану ремонту.

На підставі цих актів підряднику безпідставно перерахували майже 640 тис. грн бюджетних коштів.

Наразі триває слідство для притягнення винних до відповідальності за зловживання службовим становищем та заволодіння коштами під час воєнного стану.

Повідомлено про підозру посадовцю "НЕК "Укренерго" та екскерівниці фірми-підрядника. Службовцю інкримінують зловживання становищем (ч. 2 ст. 364 КК), а колишній директорці — привласнення майна та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК).

За даними ZAXID.NET, підозри отримали посадовець Західного управління обслуговування мереж "НЕК Укренерго" Роман Глаговський та ексдиректорка фірми-підрядника "Міра енерго" Валентина Богданова.

Раніше прокурори викрили схему в енергокомпанії на Сумщині, де замість захисту енергооб'єктів 68 мільйонів гривень вивели на “зарплату” підсанкційному власнику.