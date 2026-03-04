Запланована подія 2

Разоблачена схема хищения средств на ремонте энергообъектов после обстрелов во Львовской области

трансформаторы
Ремонт поврежденных трансформаторов стал способом наживы. / Depositphotos

На Львовщине разоблачили схему хищения средств НЭК "Укрэнерго", предназначенных на выполнение аварийно-восстановительных работ энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Львовской областной прокуратуры.

Детали схемы

В декабре 2022 года НЭК "Укрэнерго" заключила договор с частной фирмой на срочный капитальный ремонт. Подрядчик должен был возобновить работу оборудования через два месяца.

Речь шла о ремонте оборудования на линии, передающей очень большие объемы электроэнергии. Одна группа трансформаторов может обеспечить электроэнергией всю Львовскую область или около 60% Киева. В масштабе государства это примерно 8-10% общего потребления.

По данным следствия, ремонт на трех трансформаторах действительно произвели, однако:

  • в отчетность внесли завышенные объемы и стоимость работ и материалов;
  • к актам добавили работы, которые фактически не выполнялись .

Ущерб государству

Схема стала возможной из-за действий начальника отдела эксплуатации подстанции "Укрэнерго". Чиновник, ответственный за контроль, подписал документы без проверки реального состояния ремонта.

На основании этих актов подрядчику безосновательно перечислили около 640 тыс. грн бюджетных средств.

В настоящее время идет следствие для привлечения виновных к ответственности за злоупотребление служебным положением и завладение средствами во время военного положения.

Сообщено о подозрении должностному лицу НЭК "Укрэнерго" и экс-руководительнице фирмы-подрядчика. Служащему инкриминируют злоупотребление положением (ч. 2 ст. 364 УК), а бывшему директору — присвоение имущества и служебный подлог (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст.

По данным ZAXID.NET, подозрения получили должностное лицо Западного управления обслуживания сетей "НЕК Укрэнерго" Роман Глаговский и эксдиректор фирмы-подрядчика "Мера энерго" Валентина Богданова.

Ранее прокуроры разоблачили схему в энергокомпании на Сумщине, где вместо защиты энергообъектов 68 миллионов гривен вывели на "зарплату" подсанкционному владельцу.

Автор:
Татьяна Бессараб