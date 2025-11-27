На месте разрушенной школы в Херсонской области строят инновационный образовательный центр с детсадом и укрытием

В Херсонской области планируют возвести современную школу, которая будет сочетать функции учебного заведения, детского сада и открытого общественного пространства. Новый комплекс будет построен на месте старой школы, разрушенной русскими войсками в 2022 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Системный подход к восстановлению

Проект нового образовательного пространства в Посаде-Покровском Херсонской области разработан урбан-бюро Big City Lab под руководством главного архитектора Павла Пекера. Его реализация происходит в рамках комплексного восстановления пострадавших населенных пунктов, координируемого Минразвития и Агентством восстановления.

Такой подход предполагает не точечное, а системное восстановление территорий с приоритетом в качестве жизни, экономическом развитии и доступности социальных услуг.

Все объекты обновления, включая школу, планируют с учетом современных стандартов безопасности, безбарьерности, энергоэффективности, экологичности и цифровых решений.

Центр жизни для всего общества

Село сильно пострадало в начале полномасштабной войны и осталось без пространства для досуга после разрушения дома культуры с библиотекой и кинозалом, а дети были вынуждены учиться онлайн. Новый образовательный хаб должен решить эту проблему.

Заведение будет доступно всему обществу: местные жители смогут пользоваться актовым залом, спортзалом и библиотекой-коворкингом. Школьную столовую обустроят в формате современной кафетерии. Особым вниманием является обеспечение важной потребности общества: в школе предусмотрена печь для выпечки хлеба, поскольку в селе отсутствуют пекарни.

Безопасность и наследственность

Школа, состоящая из пяти отдельных блоков (центральный корпус, детсад, начальная школа, гимназия и спортзал), будет построена с учетом безбарьерных решений. На территории заведения предусмотрено противорадиационное укрытие.

Для безопасности и комфорта все кабинеты на первом этаже будут иметь два входа — изнутри и с улицы, а некоторые классы будут иметь выход на собственную прогулочную площадку. Внутренний двор в центре здания станет местом отдыха и социализации учащихся.

Особенностью проекта является сохранение исторической памяти: на полу выложат контур старого, разрушенного здания, используя оставшийся от него кирпич. Это будет символизировать преемственность поколений и новую жизнь общины.

Напомним, до конца 2025 года в Киеве планируют завершить строительство еще 7 укрытий нового поколения в школах и детсадах. На строительство укрытий с учебными пространствами для учебных заведений в этом году было предусмотрено 2,8 млрд грн. Эти средства распределены между районами столицы.