Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,28

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На месте разрушенной школы в Херсонской области строят инновационный образовательный центр с детсадом и укрытием

школа
В Посаде-Покровском возводят инновационный хаб со школой и детсадом / Минрозвития общин и территорий

В Херсонской области планируют возвести современную школу, которая будет сочетать функции учебного заведения, детского сада и открытого общественного пространства. Новый комплекс будет построен на месте старой школы, разрушенной русскими войсками в 2022 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Системный подход к восстановлению

Проект нового образовательного пространства в Посаде-Покровском Херсонской области разработан урбан-бюро Big City Lab под руководством главного архитектора Павла Пекера. Его реализация происходит в рамках комплексного восстановления пострадавших населенных пунктов, координируемого Минразвития и Агентством восстановления.

Такой подход предполагает не точечное, а системное восстановление территорий с приоритетом в качестве жизни, экономическом развитии и доступности социальных услуг.

Все объекты обновления, включая школу, планируют с учетом современных стандартов безопасности, безбарьерности, энергоэффективности, экологичности и цифровых решений.

Центр жизни для всего общества

Село сильно пострадало в начале полномасштабной войны и осталось без пространства для досуга после разрушения дома культуры с библиотекой и кинозалом, а дети были вынуждены учиться онлайн. Новый образовательный хаб должен решить эту проблему.

Заведение будет доступно всему обществу: местные жители смогут пользоваться актовым залом, спортзалом и библиотекой-коворкингом. Школьную столовую обустроят в формате современной кафетерии. Особым вниманием является обеспечение важной потребности общества: в школе предусмотрена печь для выпечки хлеба, поскольку в селе отсутствуют пекарни.

Безопасность и наследственность

Школа, состоящая из пяти отдельных блоков (центральный корпус, детсад, начальная школа, гимназия и спортзал), будет построена с учетом безбарьерных решений. На территории заведения предусмотрено противорадиационное укрытие.

Для безопасности и комфорта все кабинеты на первом этаже будут иметь два входа — изнутри и с улицы, а некоторые классы будут иметь выход на собственную прогулочную площадку. Внутренний двор в центре здания станет местом отдыха и социализации учащихся.

Особенностью проекта является сохранение исторической памяти: на полу выложат контур старого, разрушенного здания, используя оставшийся от него кирпич. Это будет символизировать преемственность поколений и новую жизнь общины.

Фото 2 — На месте разрушенной школы в Херсонской области строят инновационный образовательный центр с детсадом и укрытием
Фото 3 — На месте разрушенной школы в Херсонской области строят инновационный образовательный центр с детсадом и укрытием
Фото 4 — На месте разрушенной школы в Херсонской области строят инновационный образовательный центр с детсадом и укрытием
Фото 5 — На месте разрушенной школы в Херсонской области строят инновационный образовательный центр с детсадом и укрытием
Фото 6 — На месте разрушенной школы в Херсонской области строят инновационный образовательный центр с детсадом и укрытием
Фото 7 — На месте разрушенной школы в Херсонской области строят инновационный образовательный центр с детсадом и укрытием
Фото 8 — На месте разрушенной школы в Херсонской области строят инновационный образовательный центр с детсадом и укрытием

Напомним, до конца 2025 года в Киеве планируют завершить строительство еще 7 укрытий нового поколения в школах и детсадах. На строительство укрытий с учебными пространствами для учебных заведений в этом году было предусмотрено 2,8 млрд грн. Эти средства распределены между районами столицы.

Автор:
Татьяна Бессараб