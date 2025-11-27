Запланована подія 2

На місці зруйнованої школи на Херсонщині будують інноваційний освітній центр із дитсадком та укриттям (ФОТО)

школа
У Посад-Покровському зводять інноваційний хаб зі школою та дитсадком / Мінрозвитку громад і територій

На Херсонщині планують звести сучасну школу, що поєднуватиме функції навчального закладу, дитячого садка та відкритого громадського простору. Новий комплекс буде збудовано на місці старої школи, зруйнованої російськими військами у 2022 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Системний підхід до відновлення

Проєкт нового освітнього простору у селі Посад-Покровське Херсонській області розроблений урбан-бюро Big City Lab під керівництвом головного архітектора Павла Пекера. Його реалізація відбувається в межах комплексного відновлення постраждалих населених пунктів, яке координується Мінрозвитку та Агентством відновлення.

Такий підхід передбачає не точкове, а системне відновлення територій, із пріоритетом на якості життя, економічному розвитку та доступності соціальних послуг.

Усі об’єкти відновлення, включаючи школу, планують з урахуванням сучасних стандартів безпеки, безбар’єрності, енергоефективності, екологічності та цифрових рішень.

Центр життя для всієї громади

Село сильно постраждало на початку повномасштабної війни та залишилося без спільного простору для дозвілля після руйнування будинку культури з бібліотекою та кінозалом, а діти були змушені навчатися онлайн. Новий освітній хаб має вирішити цю проблему.

Заклад буде доступний для всієї громади: місцеві мешканці зможуть користуватися актовою залою, спортзалом та бібліотекою-коворкінгом. Шкільну їдальню облаштують у форматі сучасного кафетерію. Особливою увагою є забезпечення важливої потреби громади: у школі передбачена піч для випічки хліба, оскільки в селі відсутні пекарні.

Безпека та спадковість

Школа, що складатиметься з п'яти окремих блоків (центральний корпус, дитсадок, початкова школа, гімназія та спортзала), буде зведена з урахуванням безбар'єрних рішень. На території закладу передбачено протирадіаційне укриття.

Для безпеки та комфорту всі кабінети на першому поверсі матимуть два входи — зсередини та з вулиці, а деякі класи матимуть вихід на власний прогулянковий майданчик. Внутрішній двір у центрі будівлі стане місцем для відпочинку та соціалізації учнів.

Особливістю проєкту є збереження історичної пам’яті: на підлозі викладуть контур старої, зруйнованої будівлі, використовуючи цеглу, що від неї залишилася. Це символізуватиме спадкоємність поколінь та нове життя громади.

Нагадаємо, до кінця 2025 року у Києві планують завершити будівництво ще 7 укриттів нового покоління в школах і дитсадках. На будівництво укриттів із навчальними просторами для закладів освіти цьогоріч було передбачено 2,8 млрд грн. Ці кошти розподілені між районами столиці.

Автор:
Тетяна Бесараб