На Овручском щебзаводе восстанавливают инфраструктуру: результаты проверки АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) провело выездную проверку Овручского щебеночного завода в Житомирской области, зафиксировав активное восстановление инфраструктуры и подготовку к модернизации производства.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АРМА.

Проверка Овручского щебзавода

Комиссия по контролю за эффективностью управления активами, переданными АРМА в распоряжение ООО "Тамерлан-1", провела выездную проверку на территории Овручского щебеночного завода, расположенного в селе Бондари Житомирской области. Предприятие ранее находилось в ведении Гомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста.

В состав комиссии вошли представители Управления мониторинга эффективности управления активов, а также Центрального межрегионального территориального управления АРМА.

В рамках проверки была проведена инвентаризация имущества, переданного в управление, и задокументированы меры, предпринятые управляющим для обеспечения его эффективного использования, сохранения и улучшения технического состояния.

В частности, ООО "Тамерлан-1" за собственные средства провело:

ремонт административного здания предприятия; капитальный ремонт 8 единиц техники (экскаваторы, грейдеры, грузовики), непосредственно задействованные в производственных процессах;

установка системы видеонаблюдения на ключевых объектах производственного комплекса, позволяющая усилить контроль за их использованием и хранением;

освещение территории завода;

Кроме этого, на предприятии обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам, что свидетельствует о стабильной работе и ответственности управляющего.

Как сообщает руководство ООО "Тамерлан-1", в ближайших планах — модернизация производственной линии по изготовлению щебня. В настоящее время завод продолжает работать на оборудовании, изготовленном еще в 1970–1980-х годах и уже исчерпавшем свой ресурс как в техническом, так и в моральном аспектах.

Об управителе

Напомним, в сентябре АРМА подписало соглашение с ООО "Тамерлан-1", которое стало победителем конкурса на управление Овручским щебеночным заводом.

Согласно данным YouControl, ООО "Тамерлан-1" специализируется на добыче песка, гравия, глин и каолина как основном направлении деятельности.

Уставный капитал предприятия составляет 1300 гривен и не менялся с 2016 года. В настоящее время владельцем и руководителем компании является житель Киева Денис Наумец. Ранее предприятие возглавляла Ирина Сухенко, которая также являлась его владелицей.

Овручский щебеночный завод ранее принадлежал белорусскому горсовету города Гомель. Предприятие являлось частью Гомельского городского дорожного строительно-ремонтного треста.

Завод столкнулся с финансовыми проблемами, включая значительные долги перед работниками и государством.

Овручский щебеночный завод мог остановиться

В 2023 году АРМА предупреждала о риске затопления находившегося под арестом карьера Овруцкого щебеночного завода. Причиной стала угроза отключения электроэнергии из-за неуплаты счетов (около 280 тыс. грн ежемесячно) после остановки хозяйственной деятельности завода, бенефициаром которого был Гомельский горсовет (Беларусь).

Отключение могло бы уничтожить оборудование, сделать невозможным возобновление работы предприятия и создать социальное напряжение в селе Бондари, где завод обеспечивал водоснабжение местной амбулатории и лицея.